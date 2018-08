El valencià Jacobo Christensen clausura hui el Festival d'Estiu Torreblanca

El Festival d´Estiu Torreblanca organitzat per la Fundació Amadeu Fabregat clausurahui la seua cinquina edició amb el jove solista valencià Jacobo Christensen. La plaça de l'església de Torreblanca serà l'escenari d'una nit dedicada al compositor rus Chaikovski amb l'actuació estel·lar del violinista valencià al costat de l'Orquestra de cambra de la Comunitat Valenciana, dirigida per Daniel Abad Casanova. El concert serà a les 22.30 hores amb entrada lliure i gratuïta, com la resta del festival.

Jacobo Christensen interpretarà com a solista el Concert per a violí i orquestra en Re major del mestre rus, obra de l'època romàntica i un dels concerts per a violí més populars. També està considerat com un dels més difícils per a violí. Com a colofó tancarà el festival la Sisena Simfonia de Chaikovski, coneguda com la Patètica.

Jacobo, ha passat de ser considerat un xiquet prodigi, encara que ell sempre ha defugit tal qualificació, a ser un dels violinistes amb la carrera més prometedora del panorama nacional. Ha anat marcant fites en la seua ja dilatada carrera des que va començar les seues actuacions en públic als 5 anys. En 2013 va debutar en el Palau de la Música de València quan explicava 13 anys amb gran èxit de crítica, aqueix mateix any va començar a guanyar primers premis en concursos de violí, acumulant fins a quatre. En 2015 va gravar el seu primer treball discogràfic al costat de Carlos Apellániz i als seus 18 anys ja ha conquistat els escenaris d'Itàlia, Suïssa, Dinamarca, Estats Units i Xina.