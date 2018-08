Adéu milenials, arriba la generació Z

Els milenials han sigut acusats ??de matar tants productes i indústries (taxis, telèfons fixos, correu postal) que s'ha convertit en un tema recurrent en els mitjans. Però els milenials ja són notícia vella. Hui, les empreses i els especialistes en màrqueting estan anticipant desesperadament els capritxos de la Generació Z, el grup demogràfic nascut després de 1996.

De vegades anomenat «post-milenials» o «iGen», la Generació Z representa més d'una cinquena part de la població d'Estats Units i és el grup amb major diversitat racial i ètnica en la història de la nació. Són vertaders nadius digitals que diuen estar en línia «quasi constantment», segons un estudi realitzat enguany per Pew Research Center. (Els psicòlegs han dit que el seu ús de la tecnologia ha produït una crisi nacional de salut mental). Més del 70 per cent dels nascuts en la Generació Z influixen en les despeses de la seua família, segons un informe de 2017 de International Business Machines Corp. i la Federació Nacional Minorista.

Amb eixe nivell d'influència i milers de milions de dòlars en poder adquisitiu, tenen a les empreses movent-se ràpid per a comprendre els seus desitjos. La seua relació amb els diners, segons sembla, ha sigut modelada per la Gran Recessió, va dir un expert. «Les seues expectatives són més baixes, no tenen tanta confiança», va dir Jean Twenge, professora de psicologia de la Universitat Estatal de Sant Diego, que ha estudiat a la generació. «No estan veient el món a través de lents de color rosa». Són menys optimistes sobre les oportunitats econòmiques i el deute estudiantil. Com a resultat, a la Generació Z li agrada anar sobre segur. «Eviten més els riscos que les generacions anteriors en termes d'actituds i comportament», va dir Twenge, assenyalant un estudi que va realitzar, el qual va mostrar que els adolescents de hui tenen menys probabilitats de tenir relacions sexuals o beure.

No obstant açò, també prioritzen la riquesa i els béns materials. «En termes psicològics, és un canvi cap a valors extrínsecs –diners, fama i riquesa– més que cap a valors intrínsecs, com les relacions i el sentiment comunitari», va dir Twenge. La generació ja es mou amb una combinació mortal de poder econòmic i poder en les xarxes socials. Un tuit despectiu de Kylie Jenner a principis d'enguany sobre l'aplicació per a adolescents Snapchat va provocar una pèrdua d'1.300 milions de dòlars en el valor de mercat de Snap. Però les empreses han sigut declarades «mortes» abans. Després de tot, se suposava que els milenials anaven a erradicar els suros de vi, les cites, la cervesa, els cereals i les barres de sabó, però tot açò seguix existint.



Centres comercials



Donat el seu amor per la vida digital, la primera víctima esperada de les preferències de despesa dels adolescents és la venda minorista en tendes físiques. Els centres comercials d'EUA han tancat a un ritme rècord a mesura que el comerç electrònic es convertix en la manera preferida de compra dels milenials i la Generació Z. Més de dos terços dels centres comercials d'EUA van experimentar una disminució en les tendes minoristes nacionals en 2018, segons un informe de la signatura de recerca immobiliària Green Street Advisors.



Efectiu



Els adolescents nord-americans són quatre vegades menys propensos a usar efectiu que el públic en general i solament usen efectiu per al 6 per cent de les seues transaccions. Les generacions més joves també són més propenses a dir que preferirien les opcions sense efectiu i sense targeta en els restaurants. I la majoria de les persones menors de 30 anys preferixen usar targetes a efectiu, fins i tot per a transaccions de menys de 5 dòlars.