El 15 % dels ciutadans han llegit llibres en valencià en els últims dotze mesos

El 15 % dels ciutadans de la Comunitat Valenciana han llegit llibres en valencià en els últims dotze mesos, segons dades de l'enquesta de participació cultural de la Generalitat. L'enquesta desvela altres dades sobre el consum cultural en llengua valenciana com que el 10 % llig revistes, el 7,4 % sintonitza la ràdio en valencià, el 4,7 % escolta música en valencià i un 10,7 % va a concerts de música en llengua valenciana. Quant a espectacles artístics, el 19 % prefereix assistir a actuacions en valencià.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha indicat que «són dades sobre consum de cultura en valencià que estan allunyades del nostre objectiu i som conscients que tenim molt de treball per davant».

Sobre els índexs de lectura, Carmen Amoraga ha dit que el Pla valencià per al foment del llibre i la lectura ajudarà a contribuir a estendre l'hàbit de la lectura entre la societat. «Reunix iniciatives per a fomentar la lectura i involucra tots els sectors que estan relacionats amb aquesta: professionals de les biblioteques, d'editorials i de llibreries; creadors, gestors culturals i docents, i, per descomptat, l'administració, tant des del punt de vista autonòmic com a escala local i provincial», ha puntualitzat Amoraga.

L'enquesta de participació cultural de la Generalitat ha sigut elaborada en col·laboració amb la Universitat de València. El passat mes de gener es va presentar una aproximació de l'enquesta.

És la primera enquesta que arreplega les pràctiques culturals dels ciutadans per segments de població, gènere, temàtica, llengua i altres indicadors, cosa que compon una aproximació de la relació que té la societat valenciana amb la cultura i l'oci.

L'enquesta s'ha fet a dos mil ciutadans i conté 149 preguntes que analitzen la noció comuna o nativa de cultura, la perspectiva de gènere per a elaborar el «Llibre blanc de la dona i la cultura», la llengua en què es consumeix cultura i la participació en activitats culturals.

Les dades en brut de l'enquesta es poden consultar a la pàgina de l'Observatori Valencià Cultural que és la plataforma de coneixement, informació, reflexió i debat sobre la cultura i el patrimoni valencians, la qual vol ser útil per als agents de la cultura (professionals, experts, tècnics, empreses, etc.), a més de per als responsables de les polítiques públiques.