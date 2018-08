Els trellats i els destrellatats

En una tertulieta de café matiner a Castelló (el de la Ribera, d'incomprensible nom oficial castellà, Villanueva de Castellón), Vicent Reig Albero, professor jubilat (per tant, emèrit, com l'exrei, l'amic de Corinna, com jo mateix i com molts de vostés; em referisc a la condició de jubilats emèrits, no a l'amistat reial, òbviament), em pregunta com diria ' poc trellat' i ' desficiós' en castellà. Per descomptat que, perfectament coneixedor de l'idioma veí i del nostre, sabia la resposta i la relativa dificultat de la contestació exacta i precisa. Tots els tertulians intervingueren sobre com es pot expressar millor els significats de ' desficiós' i ' trellat' en la llengua veïna; i tots, més o manco, sabien els corresponents vocables o expressions en castellà d'eixes dos paraules. Els preguntats de Vicent no eren ociosos, tenien substància, perquè, potser, el que volia era ressaltar la singularitat, la genuïnitat i el caràcter privatiu en la nostra llengua de tan nostrats vocables. I, efectivament, a vore com posem el trellat en castellà! Necessàriament hem de recórrer a paraules o expressions que puguen tindre idèntic o semblant significat, que al seu torn tenen correspondència literal en la nostra llengua.

' Trellat' és 'ponderació mental, sensatesa', « El trellat és fonamental per a prendre decisions»; « El teu germà no té trellat: només diu que barbaritats!». És també 'sentit, fonament lògic', « Això que dius no té trellat». Igualment pot ser 'profit', « Eixe no fa res de trellat». És una paraula sinònima, total o parcial, també, de 'juí/judici', 'seny', 'enteniment', 'mesura', 'racionalitat', 'clarícia', 'enteresa de caràcter', 'formalitat', que tenen correspondència en castellà, i són les que s'utilitzen per a traduir a la llengua veïna la paraula ' trellat'. Per tant, el 'poc trellat' de la pregunta de Vicent podria ser 'poco sentido', 'poco conocimiento', 'poco provecho', 'poca sensatez' i altres. Però hi ha una accepció negativa de ' trellat', que és justament el contrari dels altres sentits positius d'eixa paraula. Es tracta del significat equivalent a 'bovada, tonteria, disbarat, destarifo' i altres desqualificacions més suaus. En moltes zones de parla valenciana, com la Ribera, podem sentir una frase com « Eixe només diu que trellats»; també s'usa 'trellat' en el sentit de 'desastre, que no servix per a res'; « Quin trellat d'home», frase que la podem sentir en algun poble de la Costera, com m'apunta l'amic Òscar Rueda. En el significat de 'bovada, disbarat' i les altres semblants també tenim el sinònim 'destrellat', 'Feta o dita pròpia de qui no té trellat', molt usual de la Marina, m'indica l'amic Lluís Fornés, o si ho preferixen, Lluís el Sifoner. Forma i significat que hi inclouen el DNV i el de la RACV, i també el Gran diccionari de l'Enciclopèdia Catalana. I de ' destrellat' tenim "destrellatat/ada", referit a 'algú que no té trellat', al seu torn, sinònim de «destarifat», « Joan és un destrellatat», com m'assenyala per a esta columneta semicoral el suecà Sergi Núñez de Arenas, articuliste esporàdic en Levante-EMV. I com que els trellats han donat per a molt, deixem el 'desfici' i els desficiosos per a una pròxima entrega.