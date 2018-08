El Sona la Dipu arranca en Ontinyent amb una primera semifinal plena de talent

L´explanada de l´antiga fàbrica de Tortosa i Delgado en Ontinyent ha sigut l´idíl·lic l´escenari del primer concert de gran format del Sona la Dipu. Una semifinal carregada de talent i encapçalada pels grups La Habitación Roja i La Pegatina. L´emplaçament no defraudà als assistents en una nit on la lluna i el riu Clariano foren també part de l´espectacle.

La Habitación Roja, grup valencià de referencia en el món de l´indie-pop, van ser els primers en actuar amb un espectacle amb molta sintonia amb el públic que no defraudà com ja ho feren en la passada edició del Sona. El primer semifinalista de la nit, els rapers de Periferia Norte foren els que encetaren el concurs i deixaren bones sensacions cridant l´atenció dels assistents amb la seua originalitat i diversió dalt de l´escenari amb una menció destacada de la vocalista Jazzwoman.

La bona salut de la música valenciana continuà demostrant-se amb l´elegant actuació de Twise. Uns músics que deixaren clar que són artistes de primera línia amb destacada actuació del bateria de la formació. Els seus matisos dins del blues, el soul i el jazz van arrodonir una rica actuació.

L´Home Brut van ser els últims participants de la semifinal, una banda d´indie d´estil anglosaxó en valencià que es consolida cada any. Durant l´actuació demostraren la seua evolució a sons madurs amb un nivell elegant.

El punt final d´aquest primer concert del Sona va estar a càrrec del grup català La Pegatina. Un fi de festa que alçà la públic i deixà el Sona la Dipu en espera per al proper concert que es celebrarà el 25 d´agost a Requena. En aquesta segona semifinal encapçalada per La Raiz y Desakato, s´enfrontaran Los Invaders, Yo Diablo i Kill the President.