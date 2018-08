Benicarló toca el cel literari

La tercera edició dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló aguaita en el cel del firmament de les distincions literàries amb tota la potencia que acredita les passades edicions, que van consolidar aquesta fita com una de les més potents arreu del País Valencia. El regidor de Cultura, Josep Barberà, ha avançat quins seran els components del jurat d´aquest any, desvetllant un dels secrets més ben guardats en torn a aquest premis que ja han aconseguit tenir nomi cognoms propis.

Així, personalitats de primer nivell del món de la literatura, la ciència i la gastronomia conformaran el jurat que estarà a càrrec de decidir quins seran els guanyadors del premi, amb una generosa dotació, que any rere any ha rebut originals des de tots els punts geogràfics de l´estat. Barberà ha destacat que «es tracta de personalitats d'altíssima qualitat literària, científica i gastronòmica» i ha reconegut que «any rere any anem sumant esforços i suports que ens permeten avançar en la qualitat, tant dels jurats com de les obres presentades».

Així, el jurat del premi de divulgació científica estarà conformat pel doctor en Biologia Martí Domínguez, guanyador d´aquest premi en la passada edició; Jaume Barberà, periodista, escriptor, directiu, presentador i col·laborador de televisió i ràdio; i el benicarlando Sergi Querol, investigador i director del Banc de Cordó de Barcelona. Pel que fa al guardó de literatura gastronòmica, formaran el jurat el cuiner, investigador i professor Juanjo Roda Martínez; l´antropòloga especialitzada en cuina tradicional a les Terres de l´Ebre, Carme Queralt Tomàs i un membre del Centre Integrat Públic de Formació Professional.

Quant a les personalitats que valoraran la qualitat de les obres que optaran al premi de literatura memorialística són el periodista i guionista Antoni Bassas, guanyador d´un Premi Ondas el 1997; el polític, periodista i escriptor valencià Manuel Milián i Mestre; i l´historiador i poeta Josep Santesmases i Ollé, guanyador de la passada edició del premi de literatura memorialística. Les obres candidates al premi d'àlbum infantil il·lustrat seran baremades per Juan Hernaz, il·lustrador i dissenyador gràfic i guanyador de les dos anteriors edicions del premi d´àlbum infantil; Cristina Muñoz, llicenciada en Belles Arts i il·lustradora i cap del Departament Gràfic de l´escola de disseny Barreira; i un membre de l´AVL. Els premis es lliuraran el 24 de novembre en una gala literària.