Rosario Flores encapçala el cartell del I Flamenco Pop Almassora

L'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, i la regidora de Cultura, Isladis Falcó, han presentat el I Flamenc Pop, un esdeveniment musical i gastronòmic que tindrà a Rosario Flores com a cap de cartell dissabte que ve 29 d'octubre. Els tiquets per a accedir al recinte i als concerts a partir de les 19.00 hores estaran a la venda des d'ahir en www. entradascastellon. com a un preu únic de 25 euros.

A més de Rosario Flores, principal atractiu de la jornada, Navajita Plateá celebrarà la seua XXV aniversari de carrera musical amb el doble disc «25 años: colección definitiva», que recopila els grans èxits de l'artista al llarg de la seua carrera. També estarà present en l'escenari del Recinte Fester José El Francés, que actuarà en directe en una nit on també seran protagonistes grups de la terra com Patxi Ojana, Cositas Buenas i Keco Fontana.

«Esperem que els concerts i la part gastronòmica que també forma part del cartell convertisquen aquest esdeveniment en una festa per als veïns d'Almassora i per als qui ens visiten aqueixa vesprada», ha destacat l'alcaldessa. En la mateixa línia, Falcó ha assenyalat que «la festa del flamenc es convertirà així en l'avantsala de les festes del Roser», que arrancaran una setmana més tard.

No en va, l'esdeveniment també albergarà un espai dedicat tant al cante i al ball com a la gastronomia i la cultura, de manera que els concerts estaran acompanyats de punts de venda de gastrotapes i furgonetes amb menjar durant la celebració. L'edil ha incidit en el volum d'adeptes que té aquest gènere musical a Almassora i ha animat a participar en un esdeveniment que arrancarà a la vesprada i s'estendrà fins a la matinada. De fet, la festa tindrà lloc en la carpa del Recinte Fester per a evitar molèsties al veïnat.

L'organització, a través del promotor Héctor Olaria, ha destacat que el I Flamenc Pop d'Almassora vol consolidar esta proposta per portar als millors artistes com una cita anual en este gènere tan de moda per a reunir a diferents formacions nacionals i locals que enriquisquen l´esdeveniment i Almassora.