L'alçada de l'Everest, a revisió

L´Everest és la muntanya més alta del món, però exactament quant mesura? Una controvertida pregunta per a la qual els nepalesos preparen a un grup de quasi un centenar de persones que, quan concloga el procés de mesura en 2019, tindrà una resposta que reescriurà una dada de 170 anys d'història. Algunes estimacions suggerixen que «el sostre del món» es va escurçar com a resultat dels terratrèmols de 2015, en els quals van morir més de 9.000 persones, incloent 19 en l´Everest, la qual cosa, sumat a altres teories sobre els canvis geològics, enfronten a Xina i Nepal, amos de diferents mesuresi cares de la mateixa muntanya.

Al maig de 2019, quan per unes poques setmanes s'òbriga la pròxima «finestra d'escalada», el millor moment per a pujar el pic, ascendirà al cim un experimentat equip de 81 pobladors de les regions muntanyenques dels Himàlaia, els ´sherpas´, que seran entrenats durant dos mesos per a esta tasca. Els ´sherpas´, acostumats a guiar les expedicions als pics, pujaran equipats amb antenes, bateries i dispositius de GPS. Per al procés «se seleccionaran 12 estacions d'observació diferents i cadascuna farà un seguiment de la posició de l´Everest al mateix tempsque quan el GPS transmeta el senyal des del pic, per a obtenir l'altura», va explicar el cap del Departament de Topografia del Govern nepalés, Susheel Dangol. «Hem estimat que les sessions d'observació podrien durar 30 minuts», va dir Dangol, qui a més és el coordinador de la Secretaria de Mesura de l'Altura del Everest, un despatx de l'Executiu nepalés.



Mètodes tradicionals i nous

El procés emprarà mètodes tradicionals, així com noves tecnologies de mesura, una d'elles conguda com a «anivellació precisa», que ja va començar a fer-se des del districte de Madaar de Siraha, en el punt fronterer entre Nepal i l'Índia, a una altura de 76 metres sobre el nivell del mar. «Hem completat una anivellació precisa fins a Patale en Solukhumbu que cobrix 170 quilòmetres», va dir Dangol, que destaca esta tècnica com la de major precisió relativa en la determinació de l'altura. El cronograma de treball preveu que a la fi de 2018 es complete el tram fins a Lukla, la porta d'entrada a l´Everest. Encara que no s'ha dit quan començaran a pujar els ´sherpas´, Dangol va avançar que l'equip s'ha proposat «produir l'informe final sobre l'altura precisa del Everest para finalitats de 2019». L'equip de quasi un centenar de persones triades per a dur a terme la tasca complirà les etapes d'un projecte de tres anys, amb un cost que podria superar els tres milions de dòlars.

El país de l'Himàlaia, llar de les vuit muntanyes més altes, inclosa l´Everest, entre els 14 pics de més de 8.000 metres al voltant del món, mai la va mesurar i usa la mesura d'Índia de 1954 que situa el cim en 8.848 metres. Després del devastador terratrèmol a l'abril de 2015, l'altura de l´Everest es va convertir en el tema d'interès no solament per a expedició, científics i investigadors, sinó per a tothom, va dir el Departament de Topografia, Ganesh Prasad Bhatta.

«Hi ha especulacions que l'altura de l´Everest podria haver canviat a causa del terratrèmol, encara que no hi ha hagut una recerca científica per a verificar estes suposicions», va dir. Per açò, «Nepal ha de mesurar l´Everest i difondre la seua altura real al món pel seu orgull nacional», va afegir. Diverses institucions internacionals i l'Índia han expressat el seu interès de mesurar l'altura, però el Govern va decidir emprendre la tasca per si mateix. «No obstant açò, usarem l'ajuda d'experts internacionals i científics», va indicar Bhatta. Centenars de científics, investigadors i topògrafs de tot el món van participar en un seminari internacional a Nepal sobre el procediment i les tècniques per a tornar a mesurar l'altura de la muntanya. En 2005, l'Oficina Estatal de Topografia i Cartografia de Xina va tornar a mesurar el pic i va declarar 8.844,43 metres com l'altura de l´Everest. No obstant açò, els funcionaris xinesos i nepalesos no van estar d'acord sobre l'altura.



75.000 estrangers l´any

Esta no és la primera vegada que el Govern de Nepal intenta responde els dubtes tornant a mesurar l'altura, encara que sense èxit per diferents raons, però ara, va dir Bhatta, «el Govern ho ha declarat com un projecte de 'orgull nacional´ i no hi ha possibilitat que la missió siga avortada». Nepal recapta més de 3,5 milions de dòlars en quotes dels aspirants a pujar a l´Everest cada temporada, que normalment comença a l'abril i conclou al maig. Més de 75.000 estrangers van arribar a Nepal en 2017 per a realitzar muntanyisme, alguns dels quals van pagar uns 11.000 dòlars per pujar a la muntanya més alta, un fet aconseguit per més de 5.000 escaladors des que ho van aconseguir per primera vegada en 1953 el neozelandès Edmund Hillary i el nepalès Tenzing Norgay Sherpa.