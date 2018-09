Botifarra posa veu a la Festa Estellés d'Alaquàs

La placeta del Santíssim d'Alaquàs va ser anit l'escenari de la IX Festa Estellés organitzada per l'associació Tirant lo Blanc. Més de 150 persones escoltaren els versos del poeta de Burjassot i soparen a la fresca en aquest espai prop del Castell-palau.

Coincidint amb les festes majors del poble, persones de totes les edats posaren veu a les obres més conegudes d'Estellés. Algunes ho feren acompanyades del so de la guitarra. Els poemes començaren a les 20 hores i a les 21 es va celebrar el sopar.

Passades les 22 hores, Pep Gimeno Botifarra, l'artista d'enguany, va fer la seua aparició acompanyat per la seua rondalla. En eixe moment, el públic ja s'havia duplicat i la placeta estava plena donat que s'havien incorporat persones que venien d'altres activitats festives i altres particulars. Valencianistes de tots els sectors varen confluir en el concert.

Fandangos, coples, romanços, un cant de batre i altres peces varen ser interpretades entre aplaudiments pel 'cantaor' de Xàtiva, que va incorporar també experiències, refranys i altres històries al repertori musical. Els trons dels coets de fons, de la Pujà de Sant Miquel que estaven realitzant les clavariesses, eren el so de fons del concert.

El moment més emocionant de la nit va ser el de la interpretació del "M'aclame" a tu, tema que en el seu dia va fer famós Ovidi Montllor, basat en els versos d'Estellés. I no podia faltar la versió particular de la "Malaguenya de Barxeta" de Botifarra, que cantà en gran part el públic, per a tancar una nit de poesia i convivència.