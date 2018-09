El Centre Cultural de Mislata acull l'exposició «Un món sense cadenes· sobre el sindicat UGT

El Centre Cultural de Mislata acull estos dies l´ exposició organitzada per UGT-PV amb el títol «Un món sense cadenes: UGT en la València Republicana (1931-1939)», que s'ha dut a terme per a commemorar el 80 aniversari de la capitalitat de València durant la II República i els 30 anys des del naixement del sindicat a la Comunitat. Amb motiu d´este aniversari, la formació sindical ha programat tot un seguit d´actes i esdeveniments durant enguany, i dins del bloc d'actes del passat s'emmarca aquesta exposició itinerant que ara fa la seua parada a Mislata.

La mostra il·lustra l'inici de la UGT i del moviment socialista i com és la intervenció del sindicat durant la II República i la Guerra Civil. L'exposició es dividix en quatre parts. La primera, «Treballadores i treballadors del món», que es correspon amb els orígens de la fundació de la UGT. La segona que apunta a «Un temps d´esperança» i coincidix amb la proclamació de la II República i el seu esperit modernizador. La tercera, «La lluita contra les cadenes», que suposa la resistència des de la rereguarda valenciana i la participació directa d'UGT en el seu esforç per defensar la II República; i finalment, la part denominada «Un futur contingut en el passat» que planteja la reorganització de la UGT i del PSOE des de l'exili. En concret, la mostra es compon de 10 panells didàctics i pedagògics.