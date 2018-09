La Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV inicia la temporada de concerts a Xàtiva

La Jove Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana iniciarà aquest divendres la seva temporada de concerts 2018, a Xàtiva. Per aquest motiu, des d'ahir i fins al divendres estarà concentrada en una trobada pedagògica que se celebrarà al Palau dels Arts. L'Orquestra està dirigida per Cristóbal Soler, considerat com un dels directors de la seva generació més prestigiosos del moment, i està conformada per 95 joves d'entre 15 i 28 anys de les societats musicals de la Comunitat Valenciana que, com a mínim, estan estudiant el tercer curs d'ensenyaments professionals de l'especialitat instrumental en la qual participen.

El primer concert de la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV serà divendres a les 20.00 hores al Gran Teatre de Xàtiva. El segon, es celebrarà el dia 15 a les 19.30 hores al Palau de la Música de València. Aquest concert serà molt destacat perquè forma part de les activitats programades per commemorar el 50è aniversari de la FSMCV i en ell participarà l'Orfeó Valencià i, a més, s'estrenarà a nivell mundial l'obra Rose in Flame per a arpa, veu i orquestra del compositor de Novelda Oscar Navarro.

Juntament amb els concerts, com la part pedagògica del projecte està orientada a que els joves músics de l'orquestra puguen actuar com a solistes, en aquesta ocasió es comptarà amb un solista de corda de contrabaix que interpretarà a Giovani Bottesini i amb una soprano i un baríton per interpretar el Te deumde Dvorak.

Als 95 joves titulars de l'orquestra federal que participaran en aquests dos concerts se sumaran els directors assistents durant aquest any: Pascual Cabanes, Jeroni Castelló i Pere Vicalet (qui va ser director el 2017 de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV).

La Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV va néixer el 2014 amb la finalitat de promocionar l'estudi i la pràctica de la música en un vessant que és complementària a l'experiència bandística amb l'objectiu de fomentar l'estudi i la pràctica d'instruments de corda, permetre als estudiants d'aquest tipus d'instruments actuar sota la direcció dels millors directors d'orquestres així com realitzar actuacions que mostren el resultat artístic d'una formació orquestral de tamany mitjà formada per músics pertanyents al col·lectiu associatiu.

Pel que fa al director, Cristóbal Soler, nascut a (Alcàsser, 1967), està considerat un dels directors més importants de la seva generació. Amb gran experiència tant en el camp simfònic com en el gènere líric, va iniciar els seus estudis de direcció d'orquestra amb José Mª Cervera Collado. Ha sigut director artístic musical i fundador de l'Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (1995-2010). Després de rebre una invitació oficial de Reiner Bischof, secretari general de la Wiener Symphoniker, es va traslladar a viure a Viena, on va ser assistent, durant dues temporades, de grans mestres com Sawallisch, Prêtre, Fedoseyev o Mariss Jansons.

Posteriorment, ha estat convidat per les principals orquestres espanyoles com: la de RTVE, la Nacional de Catalunya, l´Orquestra de València, l´Orquestra Simfònica de Galícia, l´Orquestra de la Comunitat de Madrid, la, Reial Orquestra Simfònica de Sevilla... Durant sis temporades (2010-2015) va ser titular del Teatro de la Zarzuela de Madrid. En el camp operístic ha dirigit Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, Cosí fan tutte, La Traviata, Rigoletto, L'Elisir d'amore, Don Pasquale, Aida... És president fundador de l´Associació Espanyola de Directors d'Orquestra.