Tots a una!

Si està vostè fart de novel·les gràfiques, plors adolescents i altres xorrades pressumptament modernes, torne sempre a Ennis, és un valor segur. Òbviament és humà i a voltes s'equivoca. Li fascinen els temes bèl·lics i és en eixe gènere on l´hem vist patinar més estrepitosament. Però ell insistix i al final encerta. El seu últim comic sobre Vietnam conté moments realment memorables. És redó? Crec que no. La batalla final és confusa i l´antagonista, eixa nordvietnamita obsessionada amb l'heroi, resulta una miqueta forçada, amb prou faenes una excusa que ens permet apuntar-nos a «l´altre costat».

Però quan el guió se centra en el nucli de la història, eixe escamot que dóna títol a l'obra, aconseguix cims gloriosos. Se'ns explica com Frank Castle, que després es convertirà en El Castigador, es fa càrrec de la seua primera unitat. Encara que és un còmic de guerra i Ennis s'assegura d'oferir una visió equilibrada de tots dos bàndols i una adequada dosi d'acció i escenes guerreres, el guió no perd el focus sobre els soldats, les raons que convertixen a uns xics desesperats en un vertader grup que s'esforça per sobreviure. Com es creen els llaços que unixen a uns desconeguts i els entrellacen per sempre. I, per descomptat, el paper que exercix algú que per atzar està al comandament i s'ocupa de l'única cosa important: esquivar una mort quasi segura.

Hi ha molts matisos pel camí. Si en el costat dels nordvietnamites a través de la guerrillera se'ns citen les matances de camperols, també tenim la confessió del coronel Letrong Giap, veterà lluitador que ja es va enfrontar a francesos i japonesos, abans de bregar amb els americans i que admet, comentant el de My Lay, que «jo he ordenat coses pitjors». Les relacions entre ell, la guerrillera i el subordinat són perfectes i preparen amb subtilesa el drama que es deslliga al final. Hi ha dues seqüències que destaquen sobre la resta i que constituixen tota una lliçó de perfecta escriptura i narrativa visual. Perquè per molt suggeridor que és el text d´Ennis necessitava a algú capaç de dibuixar-ho sense subratllats i ací està Parlov complint eixe paper a la perfecció.

La primera és la del bombardeig. Com qui no vol la cosa, el tinent segon Castle acompanya als seus homes en una primera patrulla. De manera casual parla amb un d'ells sobre els perills que els aguaiten. S'informa que amb prou faenes els paren esment i que mai reben el suport necessari. Així que quan els toca inspeccionar un llogaret, el primer que fa és demanar un atac aeri. Diversos franctiradors moren i Castle comença a guanyar-se la confiança dels seus reclutes. El procés és similar al que descrivia Eastwood en el seu incomprés «El sergent de ferro·, la millor pel·lícula de profes que s'ha filmat mai. Però allí es posava l'accent en l'aprenentatge dels soldats. Ací és més aviat el tinent el que està disposat a escoltar i aprendre. Coincidixen en eixa progressiva relació que es construix entre el tinent i el seu grup i que ací s'aferma en les batalles. Eastwood encarnava a un tipus desllenguat i sentimental i en canvi el Castle que descriu Ennis és el clàssic heroi parc en paraules, que brega en silenci amb els seus dimonis encara que també troba moments per a la nostàlgia.

Ennis mai dubta a l'hora de mostrar la crueltat de tota guerra i ací no fa una excepció. Però Castle seguix decidit a protegir als seus homes el que li porta al següent episodi memorable. Plou molt i les armes que tenen no els servixen, no funcionesn i açò els deixa en desavantatge. Així que decidixen aconseguir del model anterior, més bàsic però més fiable. Utilitzant la corrupció de l'exèrcit al seu favor, intercanvien els fusells dels enemics morts per les velles armes, més potents que les actuals. Pel camí es fa una cita a l'heroïna que corre entre els reclutes i Ennis ens mostra com l'avantatge que acaben aconseguint té com a conseqüència la mort d'un enemic, quasi adolescent.

Per descomptat tota la part en la rereguarda és espectacular, amb eixa meravellosa splash de la «pols número un». Però el millor és eixa amb prou faenes esbossada amistat entre el tinent i els seus homes, que es filtra en diàlegs breus i confessions mínimes. Al final ja no es tracta d'este o d'aquell sinó de la força que s'obté com a grup i que augmenta les opcions de supervivència. No es perden el pròleg d´Ennis, que també és excel·lent.