El Museu de la Prehistòria rep el premi Romà de la Calle per la seua trajectòria educativa

El departament de didàctica del Museu de Prehistòria de València, que depèn de l'àrea de Cultura de la Diputació de València, ha sigut guardonat amb el Premi Romà de la Calle 2018 en la modalitat Servei Educatiu. Este guardó que atorga l'Associació Valenciana d'Educadors de Museus (AVALEM) és el reconeixement als «avanços indiscutibles tant en la definició dels materials didàctics com en la mirada de gènere cap a les col·leccions del museu» que ha realitzat estos anys la institució museística. L'entrega dels premis tindrà lloc el proper 8 de setembre en Las Naves de València durant l'Encontre de Dones Directores de Museus. Les encarregades de recollir el guardó seran Laura Fortea i Eva Ripollés, tècniques en didàctica de museus de la Unitat de Difusió, Didàctica i Exposicions del Museu de Prehistòria.

Des de la seua creació en 1927, el Museu de Prehistòria de València i el Servei d'Investigació Prehistòrica (SIP) de la Diputació de València treballen per l'estudi, protecció i difusió del Patrimoni Arqueològic Valencià. Aquest interés per la investigació i divulgació científica es fa palés ja en 1951 amb la campanya anomenada «Valenciano, conoce tu tierra», a través de Radio Nacional de España en València.

A partir dels anys 60 s'inicia el recull de dades sobre visitants, i es diferencia entre els diversos nivells educatius. En la dècada dels 80, amb el Museu de Prehistòria ja instal·lat en la seu actual, l'antiga casa de Beneficència, s'incorpora personal específic per atendre als grups escolars i es desenvolupen tota una sèrie de recursos didàctics: panells en les dues llengües oficials, maquetes, audiovisuals, rèpliques manipulables i un quadern divulgatiu dirigit al professorat.

En 1995, es remodela íntegrament l'edifici, s'inaugura un nou muntatge expositiu i es crea el Departament de Difusió que, anys després, adopta la denominació actual d'Unitat de Difusió, Didàctica i Exposicions. Des d'aleshores, el personal de didàctica d'aquesta Unitat elabora programes educatius específics dirigits a diferents perfils de visitants, tant en el museu com en els jaciments arqueològics vinculats al SIP, i es converteix en un referent per a la comunitat educativa i per a altres professionals que treballen en l'àmbit de la didàctica del patrimoni.

Entre les activitats que s'han posat en marxa durant aquests anys estan les visites comentades i interactives (El 4x4 del museu, De cara la passat, Visites a la carta, El misteri de la cova, Epi i Nea: la trobada de dos mons, Jo Jane, tu Tarzan); els recorreguts autònoms (Enig+: buscant respostes en el museu, Un vas ple d'històries, Relectures. Itineraris museístics en clau de gènere); els tallers d'experimentació (Un món en imatges, Líticament, Tallers de cultura ibèrica: teixidura, joieria, epigrafia); els itineraris teatralitzats (Dia Internacional dels Museus, Nit europea dels museus, Jornades de visita a jaciments), així com tot tipus de recursos didàctics dirigits a propiciar el contacte entre les col·leccions del museu i el públic. Fruit d'aquesta llarga trajectòria divulgativa, el Museu de Prehistòria de València rep cada any més de 90.000 persones que participen tant en les propostes realitzades en el propi Museu, com en les desenvolupades en jaciments a càrrec d'esta institució.