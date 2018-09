Orozco i Mueveloreina encapçalen la III setmana de Sona la Dipu a Moncada

El programa musical de la Diputació de València, Sona la Dipu, celebra hui divendres 7 de setembre a Moncada la tercera semifinal liderada per Antonio Orozco i Mueveloreina. El cantant i compositor barceloní i el duo valencià-uruguaià acompanyaran en l'escenari a Tin Robots, The Seafood Special i Mr. Perfumme, els grups participants en esta fase del certamen musical.

Els tres conjunts que lluitaran per fer-se amb un buit en la final del 28 de setembre a Gandia oferiran baix els focus diferents estils musicals en benefici del públic assistent, disposat a deixar-se portar pel talent emergent local. El rock és el punt en comú, però mentre que The Seafood Special s'emmarca en el «pop rock», Tin Robots va més enllà i afig al seu estil pop rock l'afegitó de «psicodèlic». Per la seua banda, Mr. Perfumme es defineix a si mateix com un grup de rock «simfònic instrumental». El concert podrà gaudir-se a partir de les 22:00 hores en l'Esplanada Multiusos -situada al final del carrer Quart, al costat de l'estació de metro Seminari.

La quarta i última semifinal del Sona la Dipu se celebrarà dissabte que ve dia 22 a la Pobla de Vallbona on es posarà punt i final a les semifinals que enfrontaran als grups Nuc, Linqae i Fuego Amigo, els quals estaran acompanyats per Mago de Oz i Siniestro Total.