Un concert de folk al Palau recaptarà fons per a famílies amb malalts mentals

L'Associació per a la Salut Integral del Malalt Mental (ASIEM) ha organitzat per al proper dia 22 de setembre a les 12 hores un concert al Palau de la Música amb l'objectiu de mostrar al públic assistent l'immens poder terapèutic de la música i el seu paper com a instrument d'inclusió. Els joves músics d'Asiem seran els protagonistes d'un preciós acte a la sala M. Rodrigo capitanejats per Manolo Miralles, del grup de folk valencià «Musicants».

L'event, que estarà presentat per l'actor Pau Blanco, anirà e benefici d'ASIEM i les entrades ja estan a la venda en la seu de l'associació fins el proper 19 de setembre, en el Palau els dies 20,21,22 de setembre i per internet en la pàgina www.servientradas.com.

Com expliquen els seus impulsors, el del dia 22 serà un acte de convivència a favor de la visibilitat de les persones afectades per problemes de salut mental i una festa de fraternitat per a començar el nou curs.

ASIEM agrupa a més de 600 famílies de València i la seua àrea metropolitana i s'ha convertit en un referent de compromís, ajuda, atenció comunitària, inclusió social a persones amb problemes mentals i les seues famílies.