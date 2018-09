Les millors veus per a la patrona

El Claustre del Castell d'Alaquàs va acollir recentment el lliurament de premis de la XXVIIIa edició del Certamen de poemes Mare de Déu de l'Olivar convocat per esta associació cultural per a retre homenatge a la patrona d'Alaquàs i fomentar la literatura i la cultura. En esta ocasió, el premi a la modalitat de poemes a la patrona d'Alaquàs el va guanyar l'investigador i exalcalde Adrià Hernández amb l'obra «Morena de l´Olivar», que va ser llegida pel seu autor visiblement emocionat. Els accésits van ser per a Mari Carmen Dolz Mingarro i Francisco Rodríguez Sánchez. En la modalitat de poemes dedicats a Alaquàs i l´Horta Sud, va ser Natxo García Fernández amb «I demà», qui va fer-se amb el primer premi. Mariano Jurado Arcos va obtindre el segón premi amb «La Rosa de Paper» i el tercer premi va correspondre a Nieves Sáiz Eslava.

Precisament enguany s'ha inclòs la modalitat extraordinària dedicada al Castell. Va ser l'autor local Fernando Garrido Redó amb «El Castillo es un ser vivo» qui va obtindre el primer premi, seguit per Claudia Estrada Tarasco i Miquel Lluís Rubio Domingo. Pel que fa a l'apartat infantil i juvenil del certamen, van guanyar Rodrigo López Martínez, Santiago Sánchez March, Andrea León Villanueva, Laura Baixauli Nieto i Marta Martínez Gil.