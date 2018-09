Toni Cotolí oferix hui un concert pedagògic en La Beneficència

El guitarrista valencià Toni Cotolí i la Jove Orquestra de Guitarra Andantino, formada per 25 petits músics de 7 a 15 anys, uneixen el seu talent i guitarres en un concert pedagògic que tindrà lloc hui a les 12.30 hores en el Centre Cultural La Beneficència de València.

El Concert posarà a prova la coordinació i harmonia de Cotolí amb els petits músics a través d´obres mestres clàssiques com Asturias d´Albéniz i temes mítics de la música pop com «Nothing else Matters» de Metallica, «Viva la Vida» de Coldplay, temes de Tequila i altres peces de l´últim disc de guitarrista «Rock Road».

La Jove Orquestra Andantino, naix en 2015, sota l´adreça de Carmelo Sena García, com a projecte de l´escola Andantino i es compon de xiquets a partir de 6 anys. El material que interpreten, està basat en l´ensenyament de la metodologia Suzuki i han actuat en diversos concerts de l´Escola Andantino així com en festivals de diversos pobles de la comunitat.

El vessant pedagògic de l´esdeveniment a través de les presentacions i les lliçons magistrals pretén evidenciar, com explica Carmelo Sena que: «La música ens dota d´uns valors i capacitats que és difícil trobar juntes en altres disciplines com s´ha demostrat en diversos estudis internacionals». «La música ha de ser part de la formació dels xiquets i xiquetes en l´actualitat, ja que qualsevol de les capacitats que treballem en ella ens poden ser útils en el futur».

Inici de curs

L´esdeveniment serà l´obertura del curs 2018/19 de l´Escola Andantino. Un centre pioner a nivell nacional en l´ensenyament basat en el Mètode Suzuki aplicat a la guitarra, que involucra a les famílies en l´aprenentatge musical dels xiquets, aconseguint xicotets-grans músics.

Toni Cotolí s´ha format en el Conservatori Superior Joaquín Rodrigo de València, en l´escola Luthier de Barcelona, en la Robert Schumann Hochschule de Düsseldorf i a la Universitat de Càceres, on va cursar el Màster d´Interpretació Musical dirigit pel prestigiós guitarrista Ricardo Gallén.

Ha rebut diferents premis, entre els quals destaquen el Premi Fi de Grau Mitjà i el Premi d´Honor Fi de Carrera, així com el Premi Euterpe de la música de la Comunitat Valenciana en 2002. Durant els seus més de 15 anys de carrera professional, Toni Cotolí s´ha caracteritzat per la seua versatilitat musical capaç d´abordar sota la seua empremta personal de la guitarra espanyola, ritmes i corrents tan dispars com el flamenc, el tango, el blues o compositors clàssics com Albéniz, Tárrega, Piazzolla o Giuliani, fins a arribar al rock and roll i a l´heavy metall.

Una àmplia trajectòria que li han consolidat com un dels màxims exponents de la guitarra mediterrània i contemporània que es plasma en sis cedés editats: Toni Cotolí (2003), Entre Amics (2007), Posta de sol (2010), Somnis (2014) o Rock Road (2018) que ha presentat en països com França, Suïssa, Alemanya, Itàlia, Portugal, Anglaterra, Estats Units, Japó, Xina i Unió dels Emirats Àrabs.