Agustí Colomer guanya el premi Soler i Estruch amb una obra sobre el teatre valencià durant la dictadura

L'obra Un bri d'esperança, de l'autor Agustí Colomer, ha guanyat el premi Soler i Estruch 2018, que convoca l'Ajuntament de Vilanova de Castelló i dotat amb 2.500 euros i al publicació de l'obra en la col·lecció «Miratges» d'Edicions del Bullent. Amb Francesc de Paula Burguera i Joan Fuster com a protagonistes, el text guanyador novel·la l'odissea viscuda per a representar una obra de teatre en valencià durant la dictadura.

El jurat ha estat format per Rafael Estrada, Carles Castell, Nuria Sendra, Elvira Cambrils i Manuel Moreno. A més, el jurat ha recomanat la publicació d'una altra de les novel·les presentades, la finalista Tot és una llarga nit, de Joan Elies Andrés, un relat històric ambientat en el segle XVI i XVII.

En Un bri d'esperança, -obra que s'ha imposat entre els 33 originals presentats a concurs- una xiqueta plena de vitalitat, malgrat la dolència que pateix, apareix com una metàfora de l'entusiasme i la fragilitat amb els quals uns joves preparen una representació de teatre en valencià en plena dictadura franquista.