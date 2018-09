L'Escola de Teatre d'Aldaia aposta per obres menys convencionals al nou curs

L´Escola Municipal de Teatre d´Aldaia (EMTA) torna de l´estiu amb les piles carregades i proposa per al nou curs escolar una nova línia de representacions i tècniques que tindran una intencionalitat social. És l´aposta d´aquest any que ha revelat la directora de l´EMTA, Ruth Lezcano, qui, junt a la resta d´actors i actrius encarregats de l´escola i actius en el camp de les arts escèniques, com és el cas de Xema Palanca, Gemma Taberner i Alberto Jiménez; promourà el que es coneix com a teatre aplicat, un terme emprat per fer al·lusió a un tipus de teatre menys convencional. L´objectiu d´aquest teatre serà ajudar als individus o col·lectius amb mancances en alguna dimensió personal o social.

Per la seua part, l´alcalde d´Aldaia, Guillermo Luján, destaca que l´EMTA «és una de les institucions més representatives de la cultura al nostre poble i una icona de la innovació en el seu camp, de la qual han eixit actors i actrius de reconegut prestigi, i molts centenars de xiquets i xiquetes que s´han format en els seus més de 30 anys de vida». Per donar la benvinguda al curs, el primer espectacle que estrenarà l´EMTA serà Safareig, l´obra escrita per Carles Durà i reconeguda amb el premi de Teatre Juvenil Ciutat de Torrent de 2017. Serà el pròxim 31 d´octubre quan el TAMA acollirà aquesta representació en una cita que comptarà amb la presència de l´autor.

Però, a banda, l´EMTA espera dur a terme la reactivació de la Plataforma d´Escoles Municipals de Teatre de la Comunitat Valenciana. I a més, i per descomptat, continuaran amb la programació de cursets i seminaris habituals, així com amb els espectacles regulars. Entre ells destaquen els espectacles infantils L´Escoleta, La Canalla i La Colla i un generalista a càrrec del grup de formació.

L´Escola Municipal de Teatre d´Aldaia no ha deixat de créixer en els darrers anys fins comptar amb vora una vuitantena d´alumnes matriculats. A més, enguany les expectatives són, segons ha reconegut Lezcano, «molt bones», ja que «tenim constància de la intenció de continuar d´antics alumnes i també sabem que hi ha molta gent interessada en animar-se aquest any a viure una aventura teatral». La directora recorda que els beneficis de l´activitat teatral són «molts i molt variats». Per això, tot aquell que vulga endinsar-se en el món del teatre té l´ocasió de fer-ho fins al 24 de setembre quan es tanca el període de matriculació. Un any més, Lezcano assegura que la línia de treball del centre serà la de convertir les classes en un espai de creació i formació on es barreja el llenguatge plàstic, lingüístic, musical i cinètic, a banda del teatre i la dramatització. En els seus 32 anys d´història, l´EMTA ha conreat molts fruits i ara amb el teatre aplicat espera continuar adaptant-se a noves fórmules per presentar formes alternatives al teatre aficionat d´Aldaia.