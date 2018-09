L'AVL posa en marxa el II Concurs Escolar d'Escriptura en valencià

«La festa que més t´estimes». Eixa serà la temàtica de la segona edició del Concurs d´Escriptura en Valencià, per a estudiants d´Educació Secundària Obligatòria (ESO), que organitza l´Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb el patrocini i col·laboració d´El Corte Inglés, Caixa Popular, Bioparc i Fundació Bromera, certamen que ahir s´ha presentat a València. La principal novetat de l´edició és el desdoblament del concurs en dos categories: una de primer i segon d´ESO, i una altra, tercer i quart d´ESO. Este canvi perseguix equiparar millor les possibilitats de tots els participants i fer del concurs una convocatòria més equànime. Si l´any passat participaren prop de mil alumnes, enguany s´espera augmentar eixa xifra.

El tema escollit per a esta segona edició, «La festa que més t´estime», també busca una major complicitat amb el professorat i, sobretot, amb els estudiants a fi d´aconseguir la màxima participació possible. La temàtica d´enguany redundarà en una gran mostra de les festes populars i tradicionals del nostre territori valencià.

El concurs obert a tots els centres de secundària, siguen públics, concertats o privats, repartirà sis mil euros entre totes les categories. Els premis es distribuiran entre els centres i els alumnes guanyadors. Una novetat, també d´esta edició, és la creació d´un quart premi destinat al centre que més treballs o redaccions presenten en la convocatòria. L´AVL ha iniciat hui l´enviament, a tots els centres de la Comunitat Valenciana, del cartell i de les bases del concurs on s´especifiquen les característiques tècniques i les dates de presentació dels originals, així com la corresponent al lliurament dels premis, que serà el dia 24 de novembre en el monestir de Sant Miquel dels Reis. Finalment, el concurs compta un any més amb el patrocini d´Àmbit Cultural d´El Corte Inglés i Caixa Popular i la col·laboració de Bioparc. La Fundació Bromera s´incorpora enguany al projecte dins de la seua tasca de foment de la lectura en valencià.