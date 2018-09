La Universitat de València analitza la memòria històrica

El Palau de Cerveró de la Universitat de València inaugurarà hui, a les 19 hores, l'exposició Exhumant el silenci. Memòria, ciència i identitat, una mostra que s'ha concebut com una eina didàctica i que té com a finalitat difondre la tasca tecnicocientífica duta a terme a través de fotografies i audiovisuals dels treballs de camp i laboratori de les tècniques forenses d'identificació de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura.

L'exposició, que es podrà visitar fins al dia 13 de gener, mostra els treballs que ha realitzat el Grup Paleolab, que al llarg dels últims quinze anys ha participat en prop d'una trentena de projectes de recuperació de la memòria històrica, i ha pogut exhumar prop de dos centenars de víctimes i desapareguts, gran part dels quals han sigut identificats. En concret, s´hi mostren les exhumacions realitzades entre els anys 2005 i 2017 pel Grup Paleolab, un equip d'investigació independent format per arqueòlegs, bioantropòlegs i antropòlegs forenses que amb el suport de diversos laboratoris de genètica han pogut identificar un gran nombre de víctimes i desapareguts des de l'any 2003 en prop d'una vintena de localitats, sobretot a les províncies de València, Conca, Castelló i Terol.

Seguint tres eixos temàtics (Memòria, Ciència i Identitat), es pretén donar una visió ràpida a la problemàtica dels desapareguts, a la importància de la participació de les diferents ciències forenses dins d'un procés d'investigació transversal i al valor de la restitució de les restes a les famílies, tot això dins d'un marc legal en què la justícia i l'Estat espanyol no participa. L'exposició està comissariada per Elisa García-Prósper, Manuel Polo Cerdà i Francesc-Xavier Duarte Martínez, del Grup Paleolab.

La particularitat d'aquesta exposició, d'acord amb els comissaris, radica en la visibilitat del treball interdisciplinari que ofereix objectivitat sobre un dels moments històrics més durs de la nostra història recent. En aquesta mostra es podrà veure i conèixer els diferents processos de la investigació duta a terme pel Grup Paleolab. La indagació mitjançant testimoniatges orals, entrevistes i la recopilació de documentació arxivística i històrica, suposen la base de la investigació. Posteriorment, el procés d'exhumació i identificació queda en mans dels diferents equips científics.

En l'exposició es pretén completar els resultats dels treballs amb el suport d'audiovisual i alhora acostar el públic a la problemàtica de la recuperació i la identificació de les víctimes.

Entre els diferents àmbits de la mostra es podrà veure una vitrina que reconstrueix la troballa de part de la primera exhumació realitzada pel Grup Paleolab al cementeri municipal de Paterna l'any 2012, i que tenia com a objectiu l'exhumació de la saca d'afusellats del 14 de setembre de 1940, on hi havia José Celda Beneyto, un agricultor de Massamagrell que, al setembre de 1940, mesos després d'acabada la Guerra Civil, va ser afusellat al costat d'altres 38 veïns del seu poble.

En aquesta fossa es van recuperar les restes cadavèriques al costat de les botelles que contenien les dades personals de cada víctima i que van ajudar al procés d'identificació.

Els rics fons de la Universitat de València han facilitat que es puga gaudir d'una breu retrospectiva sobre l'evolució de les tècniques d'identificació forense des de la darreria del segle XIX fins als nostres dies.

Exhumant el silenci. Memòria, ciència i identitat pretén servir de suport a la comunitat educativa amb la finalitat d'explicar la història recent, i com aquesta s'enllaça amb el present per enfortir els valors democràtics.

En aquest marc docent s'ha previst dur a terme visites guiades, taules redones, conferències, un cicle de cinema i la projecció del guardonat documental mAQUI!s (Lican Esteve, 2014), que aglutina la tasca de Grup Paleolab en la cerca i identificació de maquis i enllaços al territori AGLA (Agrupació Guerrillera de Llevant i Aragó).