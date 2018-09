La degana de les Nits de Rock

Va haver-hi un temps en el qual els festivals de música no ocupaven quasi cada quilòmetre quadrat de territori estival, ni els afeccionats a la música pagaven els cubalitres amb monedes de mentida, ni les grans marques de cervesa patrocinaven les actuacions dels antics grups indies ni les administracions públiques es deixaven uns diners importants per a apuntar-se al carro de la modernitat i fer-se fotos en les zones VIP.

Significa açò que no hi havia llargues maratons de música en directe? No, hi havia i s'anomenaven «Nit de Rock» que, en aquest cas, sí que se celebraven en quasi cada poble de la Comunitat Valenciana, eren gratuïts o, en tot cas, l'entrada quasi no costava diners, i donaven una oportunitat a desenes de grups cadascun d'un pare i una mare i amb més ganes que perícia. Açò de la perícia era qüestió de temps.

Les Nits de Rock han anat anant i venint, moltes han desaparegut i algunes se segueixen celebrant. A Albalat dels Sorells defensen orgullosos que la seua és la més veterana, perquè porta muntant-se cada any i a l'esclat de les festes majors, des de fa ja 25 anys.

I de nou aquest dissabte, la Nit de Rock d'Albalat dels Sorells s'omplirà de gent per a gaudir com sempre un Festival de Música divers, independent i compromés. La cita és a partir de les 18?hores i serà una gran festa de música, ball, cants, i també de conscienciació i reivindicació. Hi actuaran Mama Ladilla, La Fúmiga, Malos Vicios, Ràdio Rude, Novus Ordo, Maldats, Diàspora i Nanets.

«La Nit de Rock d'Albalat és un Festival de Música que es realitza a la localitat dónes de 1994. És tracta, per tant, del festival degà en terres valencianes, que amb 25 edicions és el que més anys porta acostant la música en directe al públic valencià», assenyalen orgullosos els organitzadors.

Amb el seu caràcter reivindicatiu, popular, plurimusical i sobretot festiu, la Nit de Rock porta molts anys oferint un gran festival amb ampla diversitat d'estils musicals. I a més amb la seua filosofia d'entrada lliure perquè no s'ho perda ningú. «Un Festival reivindicatiu, fidel al seu estil, que sempre ha apostat pels fantàstics grups valencians que tenim, per la defensa de l'Horta de València i la defensa dels nostres drets col·lectius», afegissen.

Ha tingut sempre en l'autofinançament i l'autogestió la seua manera de funcionar, encara que per a aquesta edició han pogut comptar amb més ajuda municipal donat que l'ocasió ho mereixia.

El lema d'aquest any és «Per la llibertat d'expressió sempre!! Tombem la Llei Mordasa!!». «Com és habitual cada any la Nit de Rock te un to crític amb el que està passant en la societat i dirigeix el focus a un tema d'actualitat -expliquen-. En aquest cas cap a la "Llei Mordasa" i l'assalt als nostres drets com a ciutadans que tant va costar d'aconseguir. A més d'oferir un espai de gaudiment i molta música, la Nit de Rock sempre tracta d'aportar la seua en la lluita social, tan necessària en aquests moments».

A més a més, per a celebrar com toca estos 25 anys d´existència, el Col·letiu Jove ha organitzat un munt d´activitats paral·leles per a grans i pels més menuts. Es realitzaran el mateix dissabte dia 15 de setembre pel matí en el propi recinte del Parc de Cantavella, i comptarem amb la banda Pool Jazz i el seu fantàstic espectacle «Mini Jam», un concert didàctic per a xiquetes i xiquets on aprenen què és la música mentres es diverteixen. També tindrem jocs infantils gegants, castells inflables i sobretot molta música per a que els més menuts s´ho passen d´allò més bé!

Ja per la vesprada i abans dels concerts hi haurà una Gran Partida de Pilota Valenciana entre el Club de Pilota Balatans i el Club de Pilota de Godella, i un Torneig de cartes del joc La Fallera Calavera, un joc valencià molt divertit i al que es pot apuntar qui vulga contactant pel Facebook de la Nit de Rock.

També podrem gaudir al llarg de la jornada de mercat d'artesania, paradetes, merchandising, etc. a més d'espectaculars Food Trucks per a menjar alguna cosa i recarregar forces.