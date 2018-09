Jesús C. Moncho i Rodrigo G. Díaz guanyen els Premis Ciutat de València

El valencià Jesús C. Moncho i el xilè Rodrigo G. Díaz.

El valencià Jesús C. Moncho i el xilè Rodrigo G. Díaz. levante-emv

El jurat de la 36.ª edició dels Premis Ciutat de València va anunciar ahir les huit obres guanyadores. Al gènere de narrativa, que compta amb els premis amb major dotació econòmica -12.000 euros per a cadascun d´ells-, els jurats han atorgat el premi Isabel de Villena a l´obra en valencià I en la fatiga, si topa, d'amic, el diable, de Jesús Carles Moncho Pascual, mentre que el premi Vicente Blasco Ibáñez l´ha rebut l´obra en castellà Música para pistoleros, de Rodrigo Germán Díaz Cortez.

En assaig, amb guardons dotats amb 10.000 euros cadascun d´ells, l´obra en valencià Dues o tres pintes més tard. Notes disperses, de Ferran Archiles Cardona, s´ha emportat el premi Josep Vicent Marqués, mentre que en castellà ha sigut l´obra La huida de la imaginación literaria en la era del copio y pego, de Vicente Luis Mora Suárez-Varela, la que s´ha endut el premi Celia Amorós.

Pel que fa a les obres de teatre presentades a esta edició dels Premis Ciutat de València, l´obra Play, de Francisco Ramón Romeu Sánchez, ha sigut la triada en valencià per emportar-se el premi Eduard Escalante; en castellà ha sigut l´obra No temáis, yo vencí al mundo, de Sergio Martínez Vila, la guanyadora del premi Max Aub. Tots dos guardons estan dotats amb 8.000 euros cadascun.

En poesia en valencià, l´obra guanyadora del premi Maria Beneyto ha sigut Serps i paisatges, d´Iban L. Llop, mentre que en la categoria de poesia en castellà Miguel Saporta Bon ha sigut l´autor guanyador del premi Juan Gil-Albert amb la seua obra En fiera y desigual batalla. Estos dos guardons estan dotats amb 6.000 euros cadascun d´ells.

La regidora de Cultura Glòria Tello ha destacat la qualitat de les obres premiades i ha recordat que des d´este mandat hi ha un acord de coedició amb l´Ajuntament de València que permetrà que siguen publicades per editorials especialitzades en cadascuna de les modalitats dels premis. Els jurats han fet la seua tria entre les 256 presentades.

Així, Edicions Bromera publicarà les obres guanyadores dels premis Isabel de Villena, María Beneyto i Eduard Escalante; Editorial Pre-Textos publicarà les obres que han obtingut els premis Vicente Blasco Ibáñez, Juan Gil-Albert i Celia Amorós; Edicions del Bullent publicarà l´obra que ha sigut reconeguda amb el premi Josep Vicent Marqués i Editorial Ñaque publicarà l´obra que s´ha fet amb el premi Max Aub.

«Els Premis Ciutat de València donen un pas més amb esta edició per consolidar una convocatòria amb què des del primer dia hem volgut impulsar el sector literari en la nostra ciutat», ha explicat Tello, qui ha destacat la importància de «comptar per fi amb uns premis que són referent per al sector», assegura Tello.