El Museu d'Etnologia analitza com el franquisme va reescriure la història

El Museu Valencià d´Etnologia, depenent de l´Àrea de Cultura de la Diputació de València, inaugurarà el pròxim dimecres 19 de setembre la exposició «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme», on s´exploren els valors del franquisme. Des de la fi de la Guerra Civil, en abril del 1939, fins a la seua mort el 20 de novembre de 1975, el Caudillo va dirigir un règim totalitari de caire nacionalcatolicista que, malgrat patir les seues crisis internes, va mantindré la seua essència antidemocràtica fins al final.

Aquesta herència històrica de dècades de franquisme ha configurat una societat i una democràcia certament singular a Espanya. Generacions d´espanyols i espanyoles van nàixer i viure en dictadura, sense conéixer altra cosa que no fora el règim autoritari ultranacionalista i repressiu del Generalísimo.

En la actualitat, després d´un període de transició i de la proclamació de la democràcia en 1978, vivim un moment on els nous valors i principis ciutadans, així com els nous marcs legislatius afavoreixen el debat públic per a abordar l´origen, el desenvolupament i les conseqüències del Franquisme en la idiosincràsia de l´Espanya actual.

Mitjançant de «Prietas las filas» s´aborda el franquisme com a règim polític i com ideologia, amb la intenció d´analitzar els mecanismes d´adoctrinament, la política de propaganda i la construcció d´un sentiment i una memòria nacional nova, basada en els tres pilars del règim: la Falange, l´exèrcit i la religió



Objectes de la vida quotidiana

Els protagonistes de la exposició són els objectes que ens permeten analitzar l´omnipresència dels símbols i les consignes d´un règim totalitari en la vida quotidiana, en l´educació a les escoles, en els rols de gènere i en els escenaris privats i públics. La cultura material del franquisme és un exemple paradigmàtic de les polítiques d´adoctrinament, censura i repressió que caracteritzaren la gran maquinària del règim militar de l´època.

L´objectiu principal de l´exposició és oferir una visió didàctica i transversal de la cultura material del franquisme per a donar a conéixer, especialment a les generacions que ja han nascut en democràcia, els mecanismes que va posar en marxa la dictadura per a reescriure la història del nostre passat més recent i per a legitimar-se.

L´exposició està comisariada per Andrea Moreno, gestora de patrimoni i doctora en arqueologia, i José María Candela, conservador del Museu Valencià d´Etnologia, i en ella han col·laborat, en la cessió de fons, el col·leccionista José Huguet i el Ajuntament de Quart de Poblet.