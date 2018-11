´Le voci di un popolo´ o els poetes dels nostres carrers

Fa uns dies reberen una bona notícia des d'Itàlia, quan l'Editorial dell'Orso, d'Alessandria, al Piemont, ens assabentava de l'eixida al mercat d'una antologia de poetes valencians nascuts entre el 1938 i el 1959: Le voci di un popolo. Antologia di poeti valenziani. Aquesta no és la primera vegada que una editorial italiana llança al seu públic una antologia de poemes en edició bilingüe, perquè fa un parell d'anys va aparéixer un bon recull de poemes del nostre gran poeta burjassotí, Vicent Andrés Estellés, amb La gioia della strada. Poesie scelte, un llibre on col·laboraren els mateixos traductors, amb la mateixa editorial. Abans, però, ja s'havien realitzat diverses edicions on presentaven diversos poemes alguns dels nostres poetes més representatius del moment.

A cop d'ull, recordem l'aparició dels primers versos en italià traduïts del valencià del nostre Joan Fuster el 1962, quan Livio i Rodolfo Wilcock publicaren l'antologia Poeti catalani, on el mestre suecà aportà el Sonetto scritto di fronte alla morte. Després, i molt lentament, aparegueren poetes nostrats del prestigi de Salvador Espriu (1966), o el llibre del 1968, Poesia catalana di protesta a càrrec de Tavani, una publicació centrada en poetes nascuts a la Catalunya estricta, com la del 1979, de G.E. Sansone i Newton Compton amb Poesia catalana del Novecento. Arran aquests anys van succeint-s'hi les traduccions de poetes del nostre àmbit lingüístic, els quals també són exclusivament del Principat. Haurem d'esperar fins al 2008, quan Donatella Siviero publicà Parlano le donne, una poesia feta per dones i per primer colp en valencià, alguna de les quals s'antologuen en el llibre que presentem.

La present antologia al·ludix un vers famós del nostre poeta Estellés: Assumiràs la veu d'un poble, perquè els poetes que intervenen en aquesta antologia són fills del poble, d'un poble que està intentant mantenir la seua llengua a un nivell literari prou decent. Els poetes esmentats en aquest llibre representen un bon ventall dels racons del País Valencià, i la seua mirada poètica correspon a llocs tan diferents com Alfàs del Pi, (Pérez Montaner), València (Lluís Alpera, Marc Granell, Pere Bessó, Antoni Defez, Maria Fullana), Sagunt (Rafael Català i J.Dionís Martínez), Elx (Gaspar Jaén), l'Olleria (Francesc Mompó), Alcoi (Rodríguez Castelló), Ràfol de Salem (Salvador Jàfer), etc.

En definitiva, una bona selecció de versaires nostrats són els que han intervingut en l'antologia, la presentació de la qual es farà per primera vegada l'Escola Oficial d'Idiomes de València el dia 28 de novembre a les 11 hores, i el 16 de gener a les 18 hores en la llibreria Fan Set de València. Només ens resta afegir en aquestes línies, l'agraïment al gran treball que han realitzat, tant els traductors (Gianpiero Pelegi, Giuseppe i Valentina Zirilli i J. Dionís Martínez), així com aquells que s'han fet càrrec de l'edició (Veronica Orazi i Jaume Pérez Montaner) i l'editorial dell'Orso que ha apostat pel llibre. Esperem que la publicació servisca com a exemple per a futures col·laboracions entre valencians i italians, uns pobles que tenen moltes coses en comú, perquè han conviscut en diversos períodes de la història.