L´AVL lliura les seues medalles a Rafael Ll. Ninyoles i Joseph Gulsoy

En un solemne acte al Monsetir de Sant Miquel dels Reis, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va inaugurar ahir oficialment l'any amb el lliurament de les seues medalles honorífiques, que en esta edició han sigut atorgades al sociòleg Rafael Ll. Ninyoles i a l'investigador Joseph Gulsoy, per les seues contribucions a la llengua, al coneixement de la mateixa i a la seua difussió. L'acte va comptar amb la presència del conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marzà, el president de l'AVL, Ramón Ferrer, així com acadèmics i acadèmiques, el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano i el secretari del Consell Valencià de Cultura, Jesús Huguet, entre moltes altres autoritats i convidats.

L'acadèmic Emili Casanova va ser l'encarregat de la laudatio de Joseph Gulsoy, de qui va destacar la seua immensa feina pels «altres parlars valencians» en concret els d'Enguera i la Canal de Navarrés. «Gulsoy és el gran deixeble de Coromines, el millor filòleg de la nostra llengua no nadiu, un dels tres filòlegs més importants en l'actualitat amb Germà Colón, també Medalla de l'AVL, i Joan Veny. Un estudiós que, amerat de la saviesa de Coromines, amb modèstia i humilitat proverbials, bondat natural i una perspectiva no tan "sacrosanta" ha arredonit l'obra del mestre en els tres camps que ha treballat: en història del lèxic (lexicografia i etimologia), en toponímia i especialment en gramàtica històrica», va reivindicar Casanova. A més, l'acadèmic va fer especial èmfasi en el treball incansable de Gulsoy «estudiant els altres parlars valencians, obra a punt d'enllestir, que condensarà en el seu Vocabulario d'Énguera i de la Canal de Navarrés, com ens mostrarà a continuació, que serà l'obra magna dels parlars xurros o mixtes valencians i també una gran aportació al valencià, on demostrarà la necessitat d'integrar en l'estudi del valencià les parles castellanoaragoneses de València: sobre una capa aragonesa medieval, el valencià veí va actuar omplint-lo de vocables, expressions i sentits que en molts casos hui només es mantenen allí».

En nom de Joseph Gulsoy, que no va estar present a l'acte, va parlar el professor Vicent Garcia Perales qui va agrair el guardó i va llegir unes paraules de l'investigador en les quals manifesta que «contribuir a l'estudi del valencià, llengua que estime en grau suprem, ha estat per a mi un ideal de vida, i sepre he tingut l'esperança d'inspirar el seu estudi pel meu exemple».

Especialment emotiu va ser el lliurament de la medalla del'AVL al sociòleg Rafael Ll. Ninyoles, qui la va recollir en persona malgrat el seu estat de salut. En este cas, va ser l'acadèmic Eduard Mira l'encarregat de destacar l'enorme tasca desenvolupada per Ninyoles, sobretot aquella relacionada amb el conflicte lingüístic valencià. Ninyoles, destacà Mira, va posar «els fonamentals escrits sobre l'estreta relació entre l'estructura social i la situació lingüística dels grups humans; els més lúcids treballs sobre el tema i que tingueren una notable projecció exterior i foren traduïts a diverses llengües. Els seus estudis venen a provar la coherència que existix entre l'ús social de la nostra llengua i la relació històrica, econòmica i física dels territoris del nostre àmbit lingüístic». Molt aplaudit pel públic present a la sala, el sociolingüista va agrair emocionat el guardó i va fer un clam a tots els presents per continuar treballant pel valencià.

Este mateix missage el van pronunciar el president de la institució, Ramon Ferrer, com el conseller Marzà, qui van exhibir una bona sintonia entre l'AVL i la Generalitat. Marzà va agrair a Ferrer que l'acadèmia desenvolupara tasques «que havia d'haver desenvolupat l'administració en anteriors legislatures» i Ferrer va mostrar la seua disposició a col·laborar «en tot el que supose el foment de la llengua».