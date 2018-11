El Palau de la Música obri la porta als joves directors d´orquesta

El Palau de la Música ha convocat proves perquè joves directors puguen col·laborar el 2019 en diferents àmbits amb l'Orquestra de València i el seu titular Ramón Tebar. Les proves tindran lloc els pròxims dies 26 i 27 de novembre a la Sala Iturbi amb la formació simfònica valenciana. La regidora de Cultura i presidenta del Palau, Glòria Tello, ha indicat que «estem treballant amb molta il·lusió per a fomentar la participació dels joves músics al nostre auditori, mitjançant convenis amb la Conselleria o la Regidoria d'Educació», però també amb «noves accions de formació adreçades a joves compositors i directors, tan importants per a elles i ells i que mai s'havien fet abans en la nostra ciutat».

El propòsit d'estes proves és que joves directores o directors durant l'any 2019 puguen aprendre, crear connexions, dirigir assajos complets o per seccions, dirigir bandes internes, estar al capdavant de concerts d'escolars i socials, substituir a un director, assistir al director artístic i titular i també als solistes i directors convidats, tant en concerts d'abonament com en tots els que realitze l'Orquestra durant la temporada. En este sentit, el titular de l'Orquestra de València, Ramón Tebar, ha ressaltat la magnífica oportunitat que suposa esta iniciativa per als joves directors i ha matisat que «a banda d'una labor artística molt destacada, hem volgut que la complementen des del punt de vista de gestió, ajudant amb partitures, assistint en l'arxiu i tindre unes altres responsabilitats relacionades amb l'Orquestra que se'ls assignen». Per últim, el director del Palau, Vicent Ros, ha destacat que estes proves són «un pas endavant i ferm en el nostre projecte de Palau Obert als nostres joves compositors, directors i músics».

Les bases de les proves ja es poden consultar a www.palauvalencia.com. Es realitzaran els dies 26 i 27 de novembre de 2018 de 10 a 13.30 hores amb l'Orquestra de València a la Sala Iturbi del Palau de la Música i constaran de dos fases, la primera d'elles eliminatòria.

El repertori per a la primera fase serà la Història de un Soldat d'Igor Stravinski i el primer moviment de la Serenata per a cordes de Piotr Illitx Txaikovski. En la segona fase tindran que dirigir la Simfonia núm. 5 de Ludwig van Beethoven, el poema simfònic Don Juan de Ricard Strauss i el Preludi a la migdiada d'un faune de Claude Debussy.

Una vegada realitzada la selecció de candidates i candidats, s'especificarà el temps del qual disposarà cada aspirant en el podi per a realitzar la seua audició i els fragments específics a dirigir de cada obra. A més de dirigir, hauran també de mostrar habilitats per a explicar els programes, elegir una obra de entre las cinc abans exposades i fer una presentació de la mateixa durant 5-10 minuts. El tribunal realitzarà una entrevista personal a aquelles i aquells candidats que arriben a la fase final.