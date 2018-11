Jaume Pérez Montaner i la Federació de Cors Clavé rebran els Miquelet d'Honor 2018

El proper dissabte 24 de novembre la Societat Coral el Micalet lliura els seus tradicionals Premis Miquelet. Enguany, la SC el Micalet atorga el Miquelet d'Honor individual a Jaume Pérez Montaner (L'Alfàs del Pi, 1938), doctor en Filologia Catalana. Ha estat professor universitari als Estats Units i a la Universitat de València. És autor d'una gran obra poètica i d'estudis sobre l'obra poètica de Vicent Andrés Estellés, i d'altres treballs de crítica i història literàries. Ha estat president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (1999-2007).

I el Miquelet d'Honor col·lectiu serà per a la Federació de Cors de Clavé, entitat creada com a resultat del moviment coral que va crear i impulsar el mestre Anselm Clavé. El 1860, amb uns 80 cors constituïts per tota Catalunya, Clavé va fundar per tal d'agrupar-los la Societat Euterpense, de la qual va nàixer el 1887 l'Associació dels Cors de Clavé, que realitzà un gran festival a València el 1893. Fruit d'aquesta visita es fundaria l'Orfeó Valencià El Micalet, que s'integrà en l'Associació dels Cors de Clavé. El 1951 es va constituir la Federació de Cors de Clavé, que actualment agrupa 160 societats i més de 5.000 cantaires.

D'altra banda, al mateix acte del 24 de novembre, també s'atorgaran la beca d'estudis musicals, el premi de difusió del patrimoni cultural, i els guardons literaris del Premi Joan Coromines d'investigació filològica, històrica o cultural; el Premi Micalet de Teatre; i el Premi Enric Soler i Godes d'experiències pedagògiques a l'escola.

A més a més, la Societat Coral el Micalet acull, fins el lliurament dels guardons, la seua Setmana Cultural dels Premis 2018, tot un seguit d'exposicions i conferències que commemoren dos aniversaris importants per a la llengua, la música i el cant: l'any 1868, fa 150 anys, va nàixer Pompeu Fabra; i l'any 1893 es va fundar l'Orfeó Valencià El Micalet, ara fa 125 anys.

Hui dimarts s'inaugura l'exposició 'L'Orfeó Valencià El Micalet (1893-1905)', sobre els precedents i l'inici del moviment orfeonístic a la València de l'època, l'ascendència catalana, la composició obrera i la significació republicana. I a partir de dimecres, la Setmana Cultural comptarà amb les conferències 'Pompeu Fabra i les Normes de Castelló', a càrrec de Vicent Pitarch i Almela; 'Vols cantar?', a càrrec d'Anna Chaler i Feliu; i 'Els "ismes" musicals de finals del segle XIX', a càrrec de Xavier González i Arnal.