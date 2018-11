L'Associació Cultural Bassot de Burjassot celebra la festa del seu XXV aniversari

Amb el lema «25 anys fent país», l'Associació Cultural Bassot de Burjassot –punt número 6 de la Ruta Vicent Andrés Estellés– celebrà dissabte passat per la nit, en el seu local, la festa del seu XXV aniversari amb un concert i una exposició sobre la trajectòria de l'entitat. Després d'un concorregut sopar, el trio Citra, format pel cantador Josep Aparicio «Apa», Eduard Navarro a la bandúrria i el llaüt i Vicent Carrasco a la guitarra i el guitarró, recreà en la seua actuació allò més granat del cant d'estil i de la música popular valenciana amb la col·laboració del versador Josemi.

Durant la vetlada els assistents també pogueren contemplar una acurada mostra de cartells que donen compte del camí que Bassot emprengué fa dos dècades i mitja. Els cartells, dissenyats per la pròpia associació, publiciten presentacions de llibres, celebracions esportives i d'espectacles en general, Nits Estellés, campanyes en defensa del patrimoni natural del poble –com ara l'horta o el bosc de l'Eixereta–, convocatòries de solidaritat, lluita feminista i antifeixista, així com tota una sèrie d'activitats, en suma, que volen donar sentit a un altre dels lemes del col·lectiu burjassotí: «Per la llengua, la cultura i la llibertat».