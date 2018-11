El Magnànim publica la primera biografia documentada de Constantí Llombart

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació ha volgut commemorar el 125 aniversari de la mort de l'escriptor valencià Constantí Llombart publicant-ne la seua primera biografia documentada.

L'autor d'este treball és Enric Estrela (Algemesí 1973), doctor en Filologia Catalana, el qual s'ha dedicat els darrers anys a investigar la vida i l'obra d'este personatge fonamental per a entendre el moviment cultural i literari del darrer terç del segle XIX, conegut com la Renaixença. Per a fer este treball, s'ha recolzat amb valuosa informació inèdita o publicada a la premsa de l'època, fonamentalment a València, Catalunya i Madrid.

La presentació tindrà lloc en el Centre del Carme de Cultura Contemporània hui dimecres 21 de novembre a les 19 hores. Hi participaran Xavier Rius, diputat de Cultura de la Diputació de València; Enric Estrela, autor del llibre; Rafael Roca, professor de Filologia de la Universitat de València i Vicent J. Escartí, catedràtic de Filologia de la mateixa universitat.