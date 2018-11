Els Premis Literaris Ciutat de Torrent ja celebren els seus 20 anys i hui es lliuren en un acte a la Casa de la Cultura

Torrent donarà a conéixer hui dijous els guanyadors dels Premis Literaris Ciutat de Torrent, que convoca l'Ajuntament a través de l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià. Enguany, aprofitant que fa 20 anys de la seua creació, els premis tornen a ser anuals.

Altra novetat és la reestructuració de la convocatòria amb només els premis de narrativa i poesia, però amb un increment de la dotació per al primer. Així, a fi d'augmentar la visibilitat del certamen i donar-li més impuls, el Premi de Narrativa Juvenil serà de 12.000 euros i passarà a ser un dels més dotats econòmicament de tota la Comunitat Valenciana. L'Ajuntament de Torrent es fa càrrec del pagament de part de la dotació del primer premi amb un import total de 9.000 euros. Caixa Rural Torrent, per la seua banda, patrocina el premi amb altres 3.000 euros. L'editorial Tabarca per la seua part assumix la dotació dels 1.800 euros del premi finalista de narrativa i dels 3.000 euros del premi de poesia.