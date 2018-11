El grup Sis Veus estrena «Els dies i les dones»

El grup Sis Veus, format per la cantant i guitarrista Eva Dénia, la violoncel—lista Merxe Martínez, la multiinstrumentista Maribel Crespo (membre del mític grup Al Tall) i les cantaores Lola Ledesma, Maria Amparo Hurtado i Patxi Ferrer, llança el seu segon projecte, titulat "Els dies i els dones". El primer, aparegut sota l'etiqueta "Sis veus per al Poeta", va ser un homenatge a Vicent Andrés Estellés, on incorporaven els seus poemes a ritmes i formes de la música tradicional valenciana. Un espectacle nascut a l'abric de les festes que cada any se celebren en honor del poeta de Burjassot i que les valencianes porten rodant més de cinc anys, amb una excel—lent acollida.

En aquest segon treball, Sis Veus tornen a indagar en l'enorme patrimoni musical d'arrel popular: batre, seguidilla, jota, bressol, havanera, malaguenya, bolero... Cada gènere al servei d'un moment diferent del cicle de la vida, on la dona és protagonista. Peces tradicionals amb lletres i arranjaments nous, però també composicions pròpies d'inspiració tradicional.

Uns poemes compostos per a l'ocasió per Lola Andrés, una de les veus més originals de la lírica valenciana actual (amb diversos llibres i premis prestigiosos), entrellacen les cançons en forma de recitatiu i estructuren el conjunt.

En la producció del disc ha estat Carles Dénia, el nom del qual és garantia d'originalitat i qualitat extrema. Del disseny de la carpeta s'ha encarregat Tesa Crespo, com ja ho va fer en l'anterior CD, imprimint així un caire visual característic a la imatge d'aquest grup de dones, que, una vegada més, farà parlar.

Sis Veus ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per tal de finançar parcialment el projecte a través de la plataforma Verkami: https://www.verkami.com/projects/21634-sis-veus-els-dies-i-les-dones.

De forma paral·lela, el grup actua el dia 23 de novembre al Teatre Serrano de Gandia per a lpresentar el projecte, i el dia 30 de novembre ho farà en l'Auditori de Torrent. A més, el dia 1 de desembre ofrerirà un concert en el Teatre Alcázar de Nules i el 2 de desembre farà una actuació en el Teatre Agrícola d'Alboraia.