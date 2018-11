Un llibre de Josep Daniel Climent aprofundix en "l'interés per la llengua dels valencians"

Xàtiva acull demà divendres la presentació del llibre L'interés per la llengua dels valencians, una anàlisi de les figures més destacades del valencianisme dels darrers dos segles. L'acte, organitzat per Acció Cultural del País Valencià i l'Associació d'Amics de la Costera, serà conduït per Ximo Corts, president de la segona. Tindrà lloc a les 19.00 hores a la Casa de la Cultura.

L'autor del volum és Josep Daniel Climent (la Granja de la Costera, 1959). El llibre s'inicia amb uns interrogants plantejats per Climent: «Els valencians, tenim interés actualment pel valencià? Històricament hem tingut interés per conservar-lo? Però, sobretot, volem convertir-lo en la llengua de futur dels valencians?», es pregunta. És a partir d'estes qüestions que Josep Daniel fa desfilar per les pàgines de l'obra alguns dels personatges, llibres i fets que han esdevingut cabdals per tal de fer que la societat valenciana perceba el valencià com una llengua de cultura, digna i amb projecció de futur. Noms com els de Manuel Joaquim Sanelo, Teodor Llorente, Lluís Fullana, Josep Ribelles, Carles Salvador, Manuel Sanchis Guarner, Josep Giner, Enric Valor, Nicolau Primitiu Gómez o Francesc Ferrer Pastor reben una atenció específica, en correlació amb unes vides dedicades en cos i ànima a l'impuls de la llengua. També dones com Empar Navarro, Maria Beneyto, Anna Rebeca Mezquita o Maria Ibars, el record de les quals encara lluita contra l'oblit d'una societat amnèsica de veus femenines.

Igualment, també es fa memòria de la importància de determinades publicacions i activitats de referència al llarg del segle XX, com l'Acte d'Afirmació Valencianista de 1914, la tasca de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana i d'Acció Valenciana durant els anys 30, la publicació del Diccionari català-valencià-balear, La llengua dels valencians i les Lliçons de Gramàtica Valenciana o la posada en marxa dels cursos de llengua de Lo Rat Penat durant la postguerra. Un homenatge, en definitiva, «a l'esforçat i titànic treball d'un seguit de valencians que en l'actualitat ens fan seguir caminant, a muscles de gegants, en la llarga marxa de la trajectòria històrica pròpia», expliquen els editors. L'obra, editada per Llibres de la Drassana, «valora i alhora honora unes generacions que des de la foscor i el silenci foren capaces de no defallir i de traçar un rumb que nosaltres només hem hagut de seguir i aprofundir», en paraules de Manel Alonso, i tot això amb un llenguatge àgil i intencionadament divulgatiu.



El xativí Manuel Joaquim Sanelo

Cal destacar que Climent dedica un capítol a parlar del Diccionari Valencià-Castellà de Manuel Joaquim Sanelo, nascut el 1760 a Xàtiva, obra que va ser editada el 1964 per l'investigador canadenc Joseph Gulsoy, que precisament el passat divendres va rebre la Medalla de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en un acte on participà el professor de Xàtiva Vicent-Ferran García Perales, qui la va recollir en representació seua.