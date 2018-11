Els Miquelet premien un projecte educatiu amb Picasso i un estudi de Nicolau Primitiu

La Societat Coral el Micalet va celebrar ahir la 31ª edició del tradicional lliurament dels seus guardons anuals, els Premis Miquelet. Els guanyadors foren el Col·legi Públic Víctor Oroval, de Carcaixent, que amb l'obra Emocionant amb Picasso va aconseguir l'Enric Soler i Godes d'experiències pedagògiques; i Alaitz Zalbidea Berenguer que va estar guardonat amb el premi Joan Coromines d'investigació filològica, històrica o cultural per l'obra La memòria col·lectiva dels valencians en Nicolau Primitiu Gómez Serrano. Estudi del dietari Varia I (1934-1935). El premi Micalet de teatre va quedar desert.

Durant la vetlada també es varen lliurar les beques d'estudis musicals, atorgades pels ex alumnes de l'Institut Obrer de València i per la SC el Micalet, i que en l'edició 2018 van ser rebudes per l'alumna Carla Tàrrega Campos, de tercer curs d'Ensenyament Professional en l'especialitat de flauta; i per l'alumna Bàrbara Valle Melchor, de sisè curs d'Ensenyament Professional també en l'especialitat de flauta.

EI guardó de Difussió del Patrimoni Cultural, atorgat pel club de viatges Fil per Randa, va reucare en la Jove Muixeranga. La música durant la vetlada literària fou a càrrec de la Coral Tianenca de la Societat Coral Joventut Tianenca de Tiana (Maresme, Barcelona).

Els Miquelets d'Honor van ser per a la Federació de Cors de Clavé, com a Miquelet d'Honor col·lectiu; i el doctor en Filologia Catalana, escriptor i traductor, Jaume Pérez Montaner, com a Miquelet d'Honor individual. Abans de lliurar-los, es varen concedir les insígnies d'or de la Societat Coral el Micalet als socis de més de 50 anys d'antiguitat a l'entitat: Enric Tàrrega Andrés i Enric Mínguez Corbera.

En la seua intervenció adreçada als Miquelets d'Honor 2018, Pardiñas va destacar la «llarga relació, documentada, de 125 anys, de la SC el Micalet amb la Federació de Cors de Clavé. Perquè, al 1893, la vinguda, en la seua primera visita a València, de prop de 40 cors de Clavé, va servir per donar força als cantaires de l'Orfeó Valencià, els quals uns mesos després, amb altres cantaires, van constituir l'Orfeó Valencià el Micalet què, amb el temps, es va convertir en l'actual Societat Coral el Micalet». El president de la Societat Coral va voler recordar al seu parlament que la Setmana Cultural dels Premis va ser adreçada, amb una exposició, a la commemoració del 125 aniversari de la fundació de l'Orfeó Valencià El Micalet. I en quant al Miquelet individual, Jaume Pérez Montaner, Pardiñas va destacar què, «amb la seua esplèndida literatura, ja siga en prosa o en vers, ens acompanya i ens fa sentir el país i, amb això, ens ajuda a ser més forts com a poble. Amb la força de la paraula».

La gala dels Premis Miquelet 2018 va comptar amb la presència d'entitats com Acció Cultural del País Valencià, Ca Revolta, Escola Valenciana, la Fundació Sambori, la Plataforma per la Llengua, entre d'altres. I també varen assistir autoritats com el conseller d'Hisenda, Vicent Soler; la Secretària Autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando; el Secretari Autonòmic de Cultura, Albert Girona; la Subdirectora General de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, Gemma Contreras; i la Vicepresidenta de la Diputació de València, Mª Josep Amigó, entre d'altres.