Adir-se i dir-se. Batidor i batedor

A dir-se» i «dir-se» són dos formes semblants, però ben diferents pel que fa al significat en la majoria de sentits en què les usem, encara que en alguna accepció es poden considerar equivalents. «Adir-se» és 'harmonitzar', 'anar bé l'un a l'altre, una cosa amb una altra'. «L'estètica d'esta taula no s'adiu amb la resta del mobiliari», «El caràcter de Manuel no s'adiu amb el dels cunyats», «La corbata que dus no s'adiu amb la camisa que portes». Eixe verb és sinònim parcial d'«harmonitzar», «avindre's», «avenir-se», «entonar-se», «concordar». També de «pegar», quan este verb l'usem, col·loquialment, en frases com «La camisa a ratlles que porta hui Joan Antoni no pega amb l'americana a quadrets que s'ha posat hui», «El geni tan pudent que té Tere no pega amb el caràcter tranquil i afable de Pasqual, duraran junts menys que una trencada de guitarra», en què el verb «pegar» és perfectament canviable per «adir-se». Per la seua banda, «dir-se», pronominalment, és 'parlar-se, comunicar-se'. També 'anomenar-se, tindre nom', 'insultar-se, parlar sense mirament', com en les frases «Ignasi i Àngel es barallaren i ara no es diuen res», «Marta li va dir a Robert gran part de l'examen», «Marc i Clàudia no es parlaven, però ara ja es diuen alguna cosa, ja era hora», «En el Congrés dels Diputats, hi ha dies en què es diuen de tot. Vaja exemples que donen alguns pares de la pàtria!», «Dir-se Lola, com sa mare i sa iaia és una satisfacció per a ella», «Con es diuen també les taronges de segona flor? .- Reverdides». El verb "dir' també és sinònim d' «adir-se» en el sentit d''adequar-se, una cosa, amb una altra, anar-li bé', «Els calcetins no diuen amb les sabates, desentonen».

Un altre doblet lingüístic que sols es distinguix per una lletra és el format per la parella «batidor» i «batedor». El primer vocable dels esmentats fa referència a l'utensili que usen per a pentinar-nos, per a fer-nos el monyo. També es diu «pinta». El Diccionari normatiu valencià el definix com a 'pinta de forma allargada, que té una mitat proveïda de pues espesses i l'altra mitat de pues amples'. Tots els diccionaris valencians arrepleguen eixa paraula amb la definició apuntada; com també la va incloure el Diccionari català-valencià-balear i l'arreplega el Gran diccionari de l'Enciclopèdia Catalana. No la recull el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, fidel a la seua línia restrictiva i excloent de solucions lingüístiques «perifèriques» i «dialectals». Què hi farem! Per la seua banda, «batedor», té molts significats, relacionats amb el verb «batre», com per exemple 'que ha de ser batut', 'que és apte per a ser batut', «El blat ja està batedor»; 'part del marc d'una porta on bat la fulla quan es tanca', 'muntant sobre el qual van a batre els dos batents d'una porta o d'una finestra quan es tanquen', 'en algunes indústries, local on s'efectua l'operació de batre, 'persona que bat alguna cosa'. I en una pròxima entrega seguirem batent i amb altres verbs de la segona conjugació, tan deprimida ella.