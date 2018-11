Biblioteques amb mirada violeta

El Monestir de Sant Miquel dels Reis, seu de la Biblioteca Valenciana, va ser ahir l'escenari per a presentar Biblioteques en Igualtat, un pas més cap a la igualtat de gènere i el reconeixement de les dones en tots els camps promovent la lectura i les lletres espanyoles d'autoria femenina. L'associació Clásicas y Modernas, impulsora de la iniciativa, porta treballant més d'un any en este projecte de visibilització que col·loca la lupa sobre l'autoria i contribució femenina en tots els camps del saber que s'alberga en estos espais de consulta i emmagatzematge cultural per excel·lència.

L'objectiu no és un altre, explica l'associació que presidix Marina Gilabert, que activar una mirada crítica en l'aproximació a les prestatgeries de les biblioteques, on s'ha detectat l'absència del talent que tantes dones han aportat al coneixement en general, així com a l'art, la ciència o la tecnologia, entre moltes altres disciplines.

L'acte també va comptar amb la presència i intervenció d'Encarna Cuenca Carrión, presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana; Maria Such Pomares, directora general de l'Institut Valencià de les Dones; Antonia Bueno, dramaturga, directora i actriu; Rosa María Rodríguez Magda, vicepresident d'investigació i cultura de CyM i la direcció general de Cultura i Patrimoni de la Comunitat Valenciana.

Maria Such, en la seua intervenció, destacava «la necessitat importantíssima de què es visibilitzen els referents femenins en tots els àmbits de la ciutadania i les biblioteques no oden ser alienes a este fenòmen donat que son excel·lents espais de convivència».