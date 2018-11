La 7ª edició del MICE ja comença a caminar

El Centre de Cultura Contemporània de València va acollir ahir la presentació de la setena edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) amb una festa de presentació on es va donar a conéixer el cartell d'esta setena edició a càrrec de Francis Montesinos. El prestigiós dissenyador valencià ha basat el seu treball en l'eslògan d'este any: «Cap al setè somni». Dos són els reptes que l'organització s'ha proposat complir: un d'ells ja està assolit, incrementar el número de seus participants (este any seran 30 les poblacions valencianes que acolliran la MICE, a banda de Madrid, que també organitza un dels esdeveniments). L'altre, aconseguir més espectadors que edicions anteriors, tot i ser un objectiu difícil augmentar la xifra dels 31.800 de l'any 2018.