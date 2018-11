Els 15 accents diacrítics, en tres minuts

Després de la viralitat que va aconseguir la infografia «Els 15 accents diacrítics» per les xarxes socials, la Diputació de València a través de la seua Unitat de Normalització Lingüística (UNL) ha elaborat un video per a explicar i difondre la simplificació de l'accentuació diacrítica en valencià, aprovada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)

El nou acord normatiu de l'AVL establix una reducció dels accents diacrítics de més d'un centenar a tan sols 15. L'acord es va aprovar el passat mes de juny i s'ha establit un període de tres anys durant el qual seran vigents tant la forma tradicional com la nova de simplificació dels accents diacrítics. La finalitat és permetre'n la difusió i afavorir-ne l'adaptació de qui en faça ús.