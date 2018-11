El Betlem de Tirisiti torna per a captivar als més menuts

Un miler d'escolars procedents de totes les comarques d'Alacant i també de València, han assistit ja a les primeres funcions del Betlem de Tirisiti a Alcoi. El tradicional retaule nadalenc ha arrancat la campanya dirigida als centres educatius entre gran expectació i amb una climatologia immillorable.

Com cada any, el Pessebre de Tirisiti anticipa l'arribada del Nadal a Alcoi. Dimecres va arrancar la campanya dirigida als centres educatius amb 117 funcions programades, de les quals 111 ja estan completes, segons les dades facilitades per la companyia teatral La Dependent, responsable de les representacions.

El Tomás Llàcer i l'Escoleta de Batoi són els únics centres alcoians que van visitar el retaule nadalenc en la primera jornada. A estos alumnes es van sumar altres procedents de Villena, Ibi, Elx, Benidorm, Sant Vicent del Raspeig, Agost i Alacant, així com de Montserrat, a València. L'organització ha destacat que els passes que han quedat lliures corresponen als últims de la vesprada perquè molts centres s'han acollit a la jornada contínua i finalitzen les classes al migdia.

Durant esta primera campanya també acudixen al Principal centres de majors, associacions, residències o centres de dia. Els usuaris d'estos, segons La Dependent, «són els primers a reservar la seua visita» i «ens consta que esperen amb ganes i il·lusió durant tot l'any». Per açò, la companyia ha assegurat sentir-se «més orgullosa encara», així com «som conscients de la responsabilitat que suposa encarregar-se del Betlem». La campanya per a tots els públics començarà el pròxim 21 de desembre a la vesprada i al voltant del 50% de les entrades eixiran a la venda de forma anticipada el dia 19 a les 19 hores.