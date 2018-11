La Coral Allegro de l´ONCE versiona els clàssics del rock

El Teatre Principal de València s'omplirà dimarts amb el millor rock de la mà de la Coral Allegro de l'ONCE que, dirigida per Christian Garcia, farà vibrar el pati de butaques amb la interpretació del grans clàssics coneguts per tots. A partir de les 20 hores i amb entrada lliure pero aforament limitat, els integrants de la coral presentaran Allegrock, el sete treball enregistrat que en esta ocasió inclou temes tan reconeguts com Bienvenidos de Miguel Ríos / Arrangamnets de J. Debón; I Love Rock and Roll Medley Greg Gilpin; Breakaway M. Gerrard, A. Lavigne & B. Benenate / T. Chinn; Clavado en un bar F. Olvera / Maná / Arr. Eduard Marquina; With or without you U2 / Arr. José L. Blasco; Santa Lucía R. Narvaja / Miguel Ríos / Arr. J. Debón; A tribute to Queen Queen / Arr. M. Brymer; Insurrección Manolo García/ Arr. J. Debón; Livin' on a Prayer Bon Jovi, D. Child & R. Sambora / Arr. Mac Huff; Viva la Vida Coldplay / M. Brymer i Boig per tu Pep Sala (Sau).

La Coral Allegro ONCE València porta més de 35 anys sent pionera dins de l'àmbit de la inclusió a través de l'educació musical. Hui dia compta entre els seus integrants amb un 50% de persones afiliades a l'ONCE, alguns dels quals formen part del grup des de la seua fundació. El projecte Allegro suposa un ardu però gratificant treball d'inclusió a través de la música, per la qual cosa ha sigut presentat en nombrosos congressos i seminaris, sent seguit i valorat no solament per la seua música sinó també per la metodologia i el pla de treball que es desenvolupa, motivant així la seua participació com a grup convidat en nombroses conferències i jornades en àmbits pedagògic-musicals tant nacionals com a internacionals.

Christian Garcia és mestre d'educació musical a l'escola Les Carolines de Picassent i director del Cor de la Canyada, l'Escola Coral de Torrent i de l'Escola Coral de l'Eliana, a més de la pròpia de les Carolines. Junt a ell, al disc, han participat també Arcadi Valienteal piano; Carlos Pérez (Charli) a la bateria; Gabriel Gorce a la guitarra; Manolo Mata al baix i Paco Medina al saxo, amb la coordinació d'Ana López e Irene Sales, el disseny gràfic i Quique Morales com a tècnic de so.