El Consell declara bé d´interés cultural el conjunt de les setanta campanes gòtiques valencianes

El Ple del Consell va aprovar ahir el decret pel qual es declara bé immoble d'interés cultural el conjunt de setanta campanes gòtiques valencianes. Les campanes, datades entre 1250 i 1659, presenten unes característiques i una rellevància singulars per al patrimoni cultural valencià. Per això, tal com estableix la Llei de patrimoni cultural valencià, són objecte de mesures especials de protecció, divulgació i foment, i la seua declaració com a béns d'interés cultural s'ha de realitzar mitjançant un decret del Consell.

Este decret, per tant, inclou la relació de les setanta campanes gòtiques, així com la indicació del nom, l'any de fosa, la descripció, la localització i les mesures.

Cal recordar que la tramitació de l'expedient es va iniciar per resolució d'incoació de 18 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

El procediment ha seguit la tramitació legalment prevista. S'ha concedit tràmit d'audiència als titulars dels béns i no s'ha produït cap al·legació contrària, i s'han inclòs en l'expedient els informes favorables del Consell Valencià de Cultura, de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, i de les universitats de València, d'Alacant i Jaume I de Castelló.