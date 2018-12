El Centre Cultural La Nau acull una conferència de Paula Bonet

El pròxim dimarts, el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València acollirà la conferència «Cos d'embarassada sense embrió. Literatura i maternitats», de la pintora, escriptora i il·lustradora Paula Bonet dins del cicle Dones creadores, organitzat per l'Escola Europea de Pensament Lluís Vives del Vicerectorat de Cultura. L'acte tindrà lloc al Paranimf a les 19 hores i l'entrada és lliure fins a completar-ne la capacitat.

La conferència té com a objectiu donar a conéixer el seu últim treball, Roedores. Cuerpo de embarazada sin embrión (Literatura Random House, 2018), un díptic compost pel diari dels seus dos avortaments i un bestiari pintat que pretén posar fi al tabú de les pèrdues gestacionals. El llibre trenca una llança a favor de les dones per a unir-se al debat feminista i gaudeix d'un gran acolliment per part del públic i de la crítica.

En octubre del 2018, Paula Bonet (Vila-real, 1980) va rebre l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana i va ser guardonada amb la Medalla al Mèrit Cultural. En l'actualitat treballa en les pintures per a El año del pensamiento mágico (Literatura Random House, 2019) de Joan Didion i en una exposició de pintures i gravats que es podrà veure pròximament a València.