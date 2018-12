Toni Mollà presenta ´Tot entra en el pes´ a Barcelona

La llibreria Calders de Barcelona va acollir aquest dijous la presentació del llibre Tot entra en el pes, de Toni Mollà i publicat per Vincle Editorial. A més de l'autor hi van intervenir la professora de la UAB i periodista cultural Teresa Ferré, el catedràtic i exconseller de Cultura de la Generalitat Joan Manel Tresserras i l'editor de l'obra, Manolo Gil.

L'acte va comptar amb una nodrida presència de professionals valencians que desenvolupen la seua activitat professional a Catalunya.

Tot entra en el pes és un dietari iniciat el dia que Mollà fa cinquanta anys i s'allarga una dècada exacta. Com els anteriors dietaris de l'autor, retrata una vida d'àmplia obertura que oscil·la entre els guanys –viatges, lectures, amics i complicitats–, i les pèrdues –traspàs de persones estimades, traïcions o la pèrdua del lloc de treball amb el tancament de la radiotelevisió valenciana, un episodi viscut de forma emocionalment intensa–.

Com va dir Emili Piera: «poguera semblar que hi ha en Tot entra en el pes més sociologia que literatura, però no és cert», perquè como va argumentar el columnista de Levante-EMV, Toni Mollà sap que el seu punt fort «és la sinceritat i el caminar dret i opta per un prosa neta, sense preocupacions decoratives i amb bon ritme: la decadència i agonia dels pares, la troballa del lloc on va caure i va ser enterrat l'oncle Cándido Orts, combatent en la Guerra Civil i víctima de l'aviació nazi, una rajola de Nolla, o siga de Meliana.

Cal recordar que Tot entra en el pes va ser un dels llibres més venuts a la Plaça del Llibre de València, celebrada ara fa un mes.