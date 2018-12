La gala d'inauguració de la MICE 2019 serà a Torrent

Amb l'objectiu d'arribar a tots els racons del territori valencià, una de les propostes més fermes de la Mostra, la MICE canvia de localitat i elegeix Torrent com primera seu, i serà l'Auditori on tindrà lloc la gala d'inauguració de la setena edició del festival. Serà el dia 7 de febrer, un dia abans de la data anunciada amb anterioritat, per compatibilitat amb l'agenda de l'auditori.

Al matí, Torrent acollirà la gala d'inauguració infantil i juvenil, dirigida a l'alumnat de col·legis i instituts; serà a la vesprada quan es celebre la gala oficial, dirigida a tot el públic, i on es donarà el tret d'eixida a dues setmanes de cinema i educació. El festival finalitzarà l'edició el 23 de febrer.

Josep Arbiol, director del festival, considera "vital i necessari" que una ciutat "tan important com Torrent" siga l'organitzadora de la gala d'inauguració, ja que així "es vertebra el territori i se li dóna l'oportunitat a altres municipis de rebre esta important celebració als seus edificis públics".

Este dilluns també s'ha anunciat la col·laboració entre el festival i l'AICCV, l'Associació de Implantats Coclears de la Comunitat Valenciana. Esta organització atén a persones amb sordera amb implants coclears (ajuda tècnica auditiva per pal·liar les sorderes profundes bilaterals), al mateix temps que ajuda als seus familiars per a aconseguir la seua plena inclusió a la societat. La MICE inclou des de fa algunes edicions la secció 'MICE Inclusiva' amb l'objectiu de cobrir la demanda d'un cinema inclusiu, apte per a tota classe de persones, qualsevol que siga el seu tipus de capacitat.