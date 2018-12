Greta García, experta en Modigliani: «L'autenticació d'obres és un caos»

La restauradora i presidenta del comitè científic de la Fundació Amedeo Modigliani Ricerca Scientifica, Greta García, alerta que l'autenticació de les obres d'art és un «caos» al mercat no regulat i que darrere hi ha una pressió per interessos econòmics de particulars, cases de subhasta i museus. García és tècnic superior de conservació i restauració en la Subdirecció valenciana de Conservació, Restauració i Investigació ICV + R, i des de fa uns mesos és membre de la fundació italiana creada per divulgar la figura i obra de Modigliani, un autor al qual la restauradora porta dedicats quinze anys d'estudi. «Modigliani és un dels 'cromos', dels autors clau que tot col·leccionista vol tenir en la seva col·lecció», explica, però també dels «més falsificats», i aquest va ser precisament l'aspecte que més el va atraure l'artista.

La fundació té sobretot una funció divulgativa i, per això, prepara una gran exposició sobre l'artista italià per al 2020, coincidint amb el centenari de la seva mort, amb les últimes tecnologies, un ambiciós projecte que García projecta portar a la ciutat de València.