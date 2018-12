València rep els guanyadors dels seus Premis Literaris

L'alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat per la regidora de Cultura, Glòria Tello, van participar ahir en el lliurament dels XXXVI Premis Literaris Ciutat de València. Els guanyadors de la present edició han sigut Jesús Moncho, Rodrigo Germán Día Cortez, Ferran Archilés, Vicente Mora Suárez-Varela, Francisco Ramón Romeu, Sergio Martínez Vila, Iban Llop i Miguel Saporta. L'alcalde Ribó va assegurar que és «un gran pas cap avant recuperar i donar força a actuacions culturals com són els premis Ciutat de València, per a la cultura de la nostra ciutat i del nostre país». «Des de l'Ajuntament i la Regidoria de Cultura s'ha treballat molt i molt bé per a posar en valor els premis literaris Ciutat de València», ha afirmat Ribó.

De la mateixa manera, la regidora de Cultura, Glòria Tello, ha felicitat els autors premiats i ha destacat la consolidació dels guardons després d'haver incrementat la seua promoció i dotació. La regidora va assegurar que per a l'Ajuntament «també és molt important donar suport als autors de les obres, amb la finalitat de garantir una estructura cultural potent a la nostra ciutat».

Les obres premiades han sigut seleccionades entre les 256 presentades en les categories literàries de novel·la, assaig, teatre i poesia. Com en edicions anteriors, el concurs es compon de vuit modalitats –quatre en valencià i quatre en castellà-, amb una dotació de 72.000 euros. «Estos premis tindran continuïtat amb un esforç editorial que garantix la publicació de les obres en editorials de prestigi», ha afegit l'alcalde.



Moncho guanya l'Isabel de Villena

Respecte al gènere de narrativa, l'autor Jesús Carles Moncho Pascual ha rebut el premi Isabel de Villena per la seua obra «I en la fatiga, si topa, d'amic, el diable», mentre que el premi Vicente Blasco Ibáñez ha sigut entregat a Rodrigo Germán Díaz Cortez per la seua obra «Música para pistoleros». En la categoria d'assaig, Ferran Archilés Cardona ha rebut el premi Josep Vicent Marqués per la seua obra «Dues o tres pintes més tard. Notes disperses» i Vicente Luis Mora Suárez-Varela ha sigut guardonat amb el premi Celia Amorós pel seu assaig «La huida de la imaginación literaria en la era del copio y pego».

El lliurament dels premis vinculats a la modalitat de teatre ha comptat amb la presència dels guardonats: Francisco Ramón Romeu Sánchez, guanyador del premi Eduard Escalante per la seua obra «Play»; i Sergio Martínez Vila, que s'ha alçat amb el premi Max Aub per «No temáis, yo vencí al mundo». Així mateix, Iban Llop ha rebut el premi Maria Beneyto per «Serps i paisatges» i Miguel Saporta Bon ha sigut premiat amb el guardó Juan Gil-Albert per «En fiera y desigual batalla». L'autor Vicente Luis Mora Suárez-Varela, en nom de tots els premiats, ha agraït el «suport continu en la literatura, en una època on són tan importants les creacions artístiques i la llibertat d'expressió».