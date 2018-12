Mor el poeta i crític literari Lluís Alpera

El filòleg, poeta i crític literari Lluís Alpera i Leiva va morir el passat divendres als 80 anys. En la seua trajectòria destaca la fundació del departament de Filologia Catalana en la Universitat d'Alacant (UA), on va exercir com a professor. Era col·laborador habitual de Levante-EMV i del diari Información d'Alacant. Les seues restes mortals romanen al tanatori La Siempreviva d'Alacant (sala 5), on hui està prevista una cerimònia civil a partir de les 12 hores.

Des del Patronat de FULL Fundació pel Llibre i la Lectura manifesten en un comunicat les seues condolences per a acompanyar a la família i amics d'Alpera en aquests moments. En Introit. A la memòria del meu pare, que em va mostrar el país, Alpera expressava: «Endolcida l'ànima per una forta sentor de mar, conversàvem perpatètics vora la platja, al llarg de la fina arena/arena del Cabanyal i de la Malva-rosa. El pare, patró sense vaixell, fitava l'horitzó, àvid i trèmul d'aventures i d'aigües profundes», ha recordat l'organització en el seu comunicat.

Lluís Alpera va nàixer en la comarca valenciana de L'Horta en 1938. Poeta, crític, animador cultural i fundador de Filologia Catalana en la UA, va presentar al llarg de la seua poesia una tensió existencial i una vivència difícil del món que li envolta, com un exemple clar de la poesia catalana de la segona meitat del XX, com arreplega la trajectòria de l'autor en l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC).

Des de molt jove va començar a conrear la poesia i es va inscriure en el cercle de poetes valencians de tendència realista. Amb la publicació de l'antologia bilingüe Anthology of Valencian Realist Poetry en la revista Identity Magazine, de la Universitat d'Harvard, Alpera va fixar una actitud estètica que marcarà des de llavors el seu recorregut com a poeta. No obstant açò, la seua obra mai s'ha estancat en aquest inici realista, sinó que ha evolucionat cap a un sensualisme barroc, i finalment cap a una poesia sintètica que es reflecteix en els seus últims llibres de poemes, destaquen des de l'AELC.

Ha publicat més de vint poemaris, entre els quals ressalta Dades de la història civil d'un valencià (1980), Surant enmig del naufragi final, contemple el voluptuós incendi de totes i cadascuna dels flors núbil hibiscus (1985), Tempesta d'argent (1986), Cavalls a l'alba (1998) i Els bells papirs d'Alexandria (2003).

Com a crític, també té publicats alguns llibres, com els tres volums que componen Sobre poetes valencians i altres escrits (1990-2004) i diversos articles en periòdics i revistes científiques i culturals.

Fruit de la seua activitat literària, Alpera va rebre premis i reconeixements com el Salvat-Papasseit, el de la Crítica dels Escriptors Valencians de poesia, el de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana o el Premi Ausiàs March. També va formar part del programa L'Escriptor del Mes de la Institució dels Lletres Catalans.