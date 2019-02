Carme Miquel i el festival Poefesta arrepleguen el premis al Foment de la Lectura de Bromera

Els Premis Fundació Bromera per al Foment de la Lectura guardonaren el passat divendres a l'escriptora Carme Miquel i al festival Poefesta d'Oliva durant un sopar literari al NH Las Artes de València.

Durant la cerimònia, Josep Antoni Fluixà president Fundació Bromera, va reivindicar als poders públics un major reconeixement a les persones que han treballat pel valencià i que per edat corren risc de desaparéixer. «El premi de la Fundació Bromera és necessari i positiu. No volem ser indiferents a la tasca que fan moltes persones i al reconeixement que requereixen». També va afegir que la lectura és «un bon antídot contra la barbàrie, la intolerància i l'odi que encara ens amenaça».

Per la seua banda Amparo Gregori va replegar el premi al Poefesta d'Oliva que va explicar que «va nàixer com un experiment, una broma que anava en serio» i després de 15 anys és un triomf total i «un model de gestió publica». Va destacar el Poefesta com un dels festivals més importants d'Europa i un motor per a generar nous lectors.

La última en recollir el premi va ser l'escriptora i docent Carme Miquel qui va fer un repàs a la seua llarga trajectòria i va destacar la importància del foment de la lectura en tots els àmbits de la societat. Miquel, a qui acompanyaven família i amics de totes les etapes de la seua vida, va recordar la lluita de molts mestres «per transformar una escola que venia del franquisme en altra on el valencià fora la llengua principal». «Molts mestres van fer bé el seu treball i ho hem aconseguit però construir és difícil i destruir molt fàcil i ara hi ha gent que vol destruir tot açò» va alertar.

El president de les Corts Enric Morera va tancar l'acte recordant el paper de molta gent en la construcció de la societat valenciana.