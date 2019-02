Ciment i cement. Cimentar i fonamentar

Els termes «ciment» i «cement» són molts semblants morfològicament, en l'oralitat quasi no es percep la distinció, però tenen sentits diferents. El «ciment» té, entre altres significats, el de 'material pulverulent que, mesclat amb aigua i arena, compon la barreja per a l'obra, que s'usa en la construcció per a unir superfícies, unir rajoles o pedres, fer parets, omplir buits i com a component aglutinant en morters i formigons', «Quan tornes a fer la pasterada, posa-li més proporció de ciment a la formigonera». En el llenguatge de la construcció també rep el nom de «pòrtland», «Encara queda pòrtland per a quatre pasterades». Per la seua banda, «cement» és la 'substància utilitzada per a modificar la composició d'una peça de metall' i la 'substància semblant a la del teixit ossi que recobrix la dentina en l'arrel de les dents dels vertebrats'. Per tant, el material que, mesclat amb grava o arena i aigua es convertix en la pasta de morter o formigó, que s'utilitza per a la construcció és «ciment», amb «i» en la primera síl·laba, i no amb «e»; en la pràctica, sinònim de «pòrtland». La confusió de sentits de les dos formes, «ciment» i «cement», ve per la semblança morfològica i perquè els dos significats el castellà els arreplega en una sola forma, «cemento». La paraula «ciment» també fa referència a 'substància usada en odontologia per a unir pròtesis o bé per a tapar cavitats'. I «cimentar», en valencià, és 'unir o recobrir amb ciment', entre altres significats, «Les juntes de la paret de pedra vista les cimentarem quan tingam totes les pedres assentades». «Cimentar», en la nostra llengua, no té el sentit de 'fer o posar els fonaments d'un edifici o obra', ni 'establir a assentar els principis d'alguna cosa espiritual, com les virtuts, les ciències, etc., com en castellà. Per a eixos significats, en valencià-català, tenim 'fonamentar, fer fonaments, enfortir, consolidar, afermar' i altres vocables o expressions. Un «fonament», en l'àmbit de la construcció se sol dir en plural, «fonaments», que és l'estructura soterrada d'un edifici que servix per a transmetre al terreny el pes de les construccions', «Els fonaments de l'edifici són ben forts i aguantaran bé una planta més». En eixe sentit en castellà rep el nom de «cimiento», però majoritàriament és usat en plural, «cimientos». El terme «fonament» també fa referència a 'part essencial sobre la qual recolzen les altres parts', «La Il·lustració i la Revolució Francesa foren fonaments per a la democràcia». «Fonament» també és 'raó principal o motiu en què descansa un juí o una apreciació', «Les teories de Galileu Galilei tenien fonament», I «parlar amb fonament» és 'raonar, argumentar amb coneixement de causa', 'discórrer donant les raons que expliquen o justifiquen alguna cosa'. En este significat en castellà és «fundamento». I el verb corresponent a «fonament» és «fonamentar», és a dir 'posar les bases d'alguna cosa, establir sobre un juí, una apreciació', «Fonamentar una hipòtesi amb exemples és molt didàctic». I també és 'fer els fonaments d'un edifici'.