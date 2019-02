El Castell d´Alaquàs, com a motor del futur del poble

Les celebracions organitzades per l'Ajuntament d'Alaquàs amb motiu del Centenari de la Declaració del Castell d'Alaquàs com a Monument Històric Artístic han tingut dos elements fonamentals tant en la seua organització com en el seu desenvolupament que seria important destacar.

D'una banda, s'ha volgut que foren unes celebracions de tots i totes i per a tots i totes, que tingueren en el consens i la participació el seu sentit essencial. Per aquest motiu, es va constituir un Comité Consultiu amb aquelles persones que, des dels diversos àmbits de la vida social, cultural, esportiva o educativa del poble, poguera aportar idees i propostes, a més de sumar a qualsevol veí o veïna que de manera individual s'ha volgut formar part d'aquest destacat grup de persones.

Fruit d'aquest treball, el consistori arribà a comptar amb més de 300 propostes, la gran majoria d'elles posades en pràctica durant les celebracions.

«I la gran vocació del Centenari, sens dubte, ha sigut sempre de futur, de projectar es Castell i amb ell projectar el futur del nostre poble. Alaquàs, excepcional en molts aspectes, necessita un nou impuls que ens permeta afrontar el futur amb la garantia de continuar sent una societat cohesionada, madura, valenta i compromesa», valora en consistori.



«El nostre futur»

«Necessitem i volem ser els protagonistes del nostre futur i per a això l'únic camí és escriure cadascuna de les seues pàgines totes i tots junts», afegeixen els responsables municipals.

Per al consistorio, cal aprofitar les celebracions del Centenari per a escometre, de manera col·lectiva, un «rearmament moral i social» que permeta «recuperar els valors que ens han permés construir un projecte col·lectiu ple d'il·lusió, fer dels nostres senyals d'identitat la base a partir de la qual continuar creixent junts i juntes».

Quan es va iniciar el projecte, es tenia la voluntat que el centanri del Castell fóra un punt de partida, el primer dia del futur de la població de l'Horta Sud. Per aquest motiu, l'organització ha volgut que siguen els i les més joves, aquells i aquelles que dins de 50 anys seran els encarregats de liderar i gestionar la comunitat, els qui protagonitzen l'acte central de cloenda del Centenari del Castell.

Respecte als actes que tindran lloc en les properes setmanes, els dies 15, 16 i 17 de febrer es realitzarà l' obertura final de la Càpsula del Temps, que estarà en el centre del claustre del Castell perquè els veïns i veïnes que, de manera individual, vulguen deixar els seus missatges per al futur puguen fer-lo, així com col·lectius que no van poder fer-ho el passat 21 d'abril.

A més, el dia 20 de febrer de 2019, a les 20 hores, se celebrarà un ple especial pel entenari. La Corporació realitzarà una sessió al Castell d'Alaquàs amb l'objectiu d'aprovar una Declaració Institucional que incloure en la Càpsula del Temps.

A més, durant la segona quinzena de febrer, es farà una activitat amb centres escolars i instituts: l'Arbre dels desitjos. «Deixarem uno en cada institut perquè els i les alumnes puguen nuar els seus desitjos. L'Ajuntament també facilitarà el material per a poder desenvolupar tota l'activitat», expliquen. Finalment, des del 18 fins al 27, el Consell de Xiquets i Xiquetes pasará per tots els centres escolars per a convidar a tot l'alumnat dels col·legis a l'acte de tancament.

La cloenda del centenari serà l'1 de març amb una festa en la qual la infància serà la protagonista. A més, en eixe acte s'estrenarà una cançò popular «en honor al poble i de reafirmació de la identitat» en la qual ha participat la Unió Musical i el cronista oficial del poble, Enric Juan.